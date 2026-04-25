Ignacio Bolzi y Martina Rodriguez Fuhr entrenan con las selecciones bonaerenses de vóleibol

Los voleibolistas Ignacio Bolzi y Martina Rodríguez Fuhr, representantes del Club Náutico San Pedro, participan este fin de semana de las concentraciones de las selecciones de la provincia de Buenos Aires en las categorías Sub 14 y Sub 16.

Bolzi integra la lista de 20 jugadores convocados en la ciudad de Tandil para la rama masculina. El objetivo de los entrenamientos es definir el plantel de 14 integrantes que competirá en el Campeonato Argentino en Chaco durante el mes de agosto. El jugador se encuentra en su segundo ciclo de entrenamientos y, pese a pertenecer a la categoría Sub 13, compite por un lugar en la división superior.

En la rama femenina, Rodríguez Fuhr forma parte del grupo de 25 jugadoras que concentran en la localidad de Ranchos. Los entrenamientos corresponden a la preparación para el certamen nacional que se disputará en junio en la región patagónica. La jugadora transita actualmente su primer año dentro de la categoría Sub 16.

Desde la institución informaron que es la primera ocasión en la que dos exponentes del club coinciden en un mismo año en los procesos de las selecciones bonaerenses. Este hecho sucede tras previas participaciones individuales de otros jugadores del club en torneos nacionales.