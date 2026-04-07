Identifican y aprehenden al autor del robo al playero de una estación de servicio tras un allanamiento
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Un hombre de 26 años con antecedentes delictivos fue aprehendido hoy en esta ciudad tras un allanamiento en el que se secuestraron elementos vinculados al robo de un playero de una estación de servicio, ocurrido el pasado 27 de marzo.
A partir de la denuncia, el personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) inició tareas investigativas que permitieron individualizar al autor del hecho. Las pruebas reunidas incluyeron el análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad municipales y privadas, además de declaraciones testimoniales de terceras personas que resultaron determinantes para la identificación del sospechoso.
Con el material probatorio obtenido, la Justicia otorgó una orden de allanamiento para la vivienda del sindicado, ubicada en la calle Fray del Pozo al 2.500. El operativo fue ejecutado en forma conjunta por efectivos del GTO y de la Sub DDI Baradero, arrojando resultados positivos para la causa.
Durante el procedimiento, los uniformados lograron el secuestro de la motocicleta utilizada en el ilícito y de las prendas de vestir que el sujeto llevaba puestas al momento de cometer el robo. El investigado fue aprehendido en el lugar y trasladado a la Comisaría local, donde permanece alojado a disposición de los magistrados intervinientes en la causa.
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