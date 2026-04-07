Identifican y aprehenden al autor del robo al playero de una estación de servicio tras un allanamiento

Un hombre de 26 años con antecedentes delictivos fue aprehendido hoy en esta ciudad tras un allanamiento en el que se secuestraron elementos vinculados al robo de un playero de una estación de servicio, ocurrido el pasado 27 de marzo.

El hecho original se registró en la intersección de Avenida 3 de Febrero y Pellegrini. En aquella oportunidad, un operario de playa de la estación de servicio allí emplazada denunció ante la Estación de Policía Comunal (EPC) local haber sido víctima del robo de su billetera laboral y otros efectos personales. Según el testimonio del damnificado, el asaltante era un joven que se movilizaba en una motocicleta de 110 cc.

A partir de la denuncia, el personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) inició tareas investigativas que permitieron individualizar al autor del hecho. Las pruebas reunidas incluyeron el análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad municipales y privadas, además de declaraciones testimoniales de terceras personas que resultaron determinantes para la identificación del sospechoso.

Con el material probatorio obtenido, la Justicia otorgó una orden de allanamiento para la vivienda del sindicado, ubicada en la calle Fray del Pozo al 2.500. El operativo fue ejecutado en forma conjunta por efectivos del GTO y de la Sub DDI Baradero, arrojando resultados positivos para la causa.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron el secuestro de la motocicleta utilizada en el ilícito y de las prendas de vestir que el sujeto llevaba puestas al momento de cometer el robo. El investigado fue aprehendido en el lugar y trasladado a la Comisaría local, donde permanece alojado a disposición de los magistrados intervinientes en la causa.