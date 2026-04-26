Inversión de diez millones de dólares para una nueva planta automotriz que generará 200 empleos en Baradero

El intendente municipal Esteban Sanzio y el presidente de Industrias MARO, Walter Rodríguez, anunciaron la instalación de una nueva planta industrial denominada “Maro Wheels”, proyecto que demandará una inversión aproximada de diez millones de dólares y posicionará a la ciudad en un sector estratégico de la cadena automotriz. La presentación oficial se realizó mediante una conferencia de prensa en el despacho del jefe comunal, donde se brindaron detalles sobre la firma que se dedicará a la fabricación de llantas de acero. Se trata de un componente que actualmente no se produce en el país, por lo que el emprendimiento representa un hito de sustitución de importaciones con proyección de abastecimiento al mercado interno y exportación.

Identifican al autor de un robo y recuperan pertenencias tras un análisis de cámaras de seguridad

 


Efectivos del Gabinete Criminológico de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro lograron esclarecer un robo tras una investigación que incluyó el análisis de material fílmico y el recupero de las pertenencias sustraídas.

Las diligencias policiales se iniciaron a partir de la denuncia de un vecino de 46 años. Tras el relevamiento de cámaras de seguridad y diversas tareas de campo, los investigadores establecieron la autoría del hecho, imputando a un hombre de 27 años de edad.

En el marco del operativo, el personal policial logró determinar el lugar donde el sospechoso se había descartado de los objetos robados. En un procedimiento de secuestro de urgencia, se recuperó una billetera de cuero negra, documentación variada a nombre de la víctima y un control remoto.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la fiscalía interviniente para su posterior reconocimiento y entrega al propietario, mientras se completan las actuaciones judiciales correspondientes contra el autor identificado.