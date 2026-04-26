Identifican al autor de un robo y recuperan pertenencias tras un análisis de cámaras de seguridad

Efectivos del Gabinete Criminológico de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro lograron esclarecer un robo tras una investigación que incluyó el análisis de material fílmico y el recupero de las pertenencias sustraídas.

Las diligencias policiales se iniciaron a partir de la denuncia de un vecino de 46 años. Tras el relevamiento de cámaras de seguridad y diversas tareas de campo, los investigadores establecieron la autoría del hecho, imputando a un hombre de 27 años de edad.

En el marco del operativo, el personal policial logró determinar el lugar donde el sospechoso se había descartado de los objetos robados. En un procedimiento de secuestro de urgencia, se recuperó una billetera de cuero negra, documentación variada a nombre de la víctima y un control remoto.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la fiscalía interviniente para su posterior reconocimiento y entrega al propietario, mientras se completan las actuaciones judiciales correspondientes contra el autor identificado.