Ibiza Disco volvió y trajo lo mejor de los noventa en una noche inolvidable

En un momento de la madrugada del domingo, parecía que nada había cambiado en 35 años. Despojados de los prejuicios iniciales, cientos de cincuentones (y cuarentones y sesentones) se largaron a disfrutar por un buen rato viajando con la cabeza y el cuerpo a aquellos primeros 90's.

Ibiza Disco volvió para quedarse, aunque ahora con un formato de fiestas temáticas. El regreso fue en el mismo lugar en donde todo comenzó el 28 de Julio de 1990: el icónico boliche de Pellegrini al 400 que heredó la leyenda de Tempus y después se transformó en Nexo.

Aunque se notaban las ausencias de Quique y Sergio Szuchman, principales impulsores del proyecto, ahí estaba Mirko, responsable junto a Gustavo Laurino y Hugo Avalos de la producción y organización. Y si Pety Peltenburg desde hace años está en otra historia, Gustavo Palmer sigue siendo la marca registrada de la noche argentina.

A la tarde, durante la conferencia de presentación, se había emocionado recordando a sus amigos que ya no están, y marcando lo que significó Ibiza para un tipo que dejó su nombre en New York City, Ku o Caix. De su mano llegaron Marcelo Tinelli y Mario Pergolini con todo su equipo. Sergio Goicochea después del heroico mundial de Italia convivía con las modelo más famosas de su tiempo, mientras en el escenario tocaban Los Rodríguez, Los Pericos o Los Ratones Paranoicos.

La fiesta comenzó alrededor de las 22, con una recepción en la que todos empezaron a reconocerse. Aunque tal vez sean los mismos que se cruzan a diario, el lugar invitaba a reencontrarse como si, de verdad, el tiempo se hubiera congelado por más de tres décadas. Berenice Góemz Manzur fue la encargada de abrir el escenario con un repertorio de rock nacional e internacional.

Pasada la medianoche el "Te come la cabeza..." de Pablo Quiroga (quien fuera animador del boliche cuando apenas era un adolescente) fue el disparador del primer set de Mauricio Nadal, el Dj que hizo bailar a una generación y le enseñó a pasar música a la siguiente. Junto a él, volvió después de 35 años Gonzalo Becco, el residente de Ku Pinamar, que una vez a la semana viajaba desde la Costa exclusivamente para tocar en Ibiza y volver para musicalizar ante Maradona, el Rey de España o Charly García. El listado de dj's se completó con Javier Teruggi, compañero de Palmer en los últimos años.

Mientras se anunciaban nuevas ediciones, El Símbolo terminó de ejercitar los músculos dormidos. Para ese entonces, ya no importaban los años.

Ibiza nos recordó que la nostalgia noventosa también puede traer buenos momentos.



