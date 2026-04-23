Hospital SADIV abrió la convocatoria para residencias médicas en diversas especialidades con respaldo de la UBA

Elanunció la apertura de una nueva convocatoria destinada a profesionales de la salud interesados en acceder a su sistema de. El llamado se enmarca en un programa de capacitación en servicio que cuenta con el respaldo de lay la prestigiosa acreditación delpara el período 2025-2028.

La propuesta institucional ofrece vacantes en una amplia gama de especialidades, entre las que se destacan Traumatología, Pediatría, Diagnóstico por imágenes, Terapia intensiva, Clínica médica, Cardiología, Cirugía general y Bioquímica clínica. El objetivo central es brindar una formación integral y fortalecer las competencias clínicas de los residentes a través de la práctica directa supervisada en un entorno de alta complejidad.

En cuanto a las formas de ingreso, los aspirantes pueden postularse mediante el Examen UBA, a través de la plataforma oficial de la Facultad de Medicina, o mediante el examen interno de la institución. El cronograma establecido fija el examen interno entre el 6 y el 10 de junio, mientras que la etapa de entrevistas se llevará a cabo del 13 al 17 del mismo mes.

Las autoridades del hospital confirmaron que el inicio de las residencias para quienes resulten seleccionados está programado para el 1 de agosto de 2026. Para obtener mayor información sobre el proceso de ingreso o enviar solicitudes para el examen, los interesados deben comunicarse vía correo electrónico a docenciahpsadiv@gmail.com o dirigirse a la administración del establecimiento asistencial.