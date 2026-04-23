Un aprehendido tras ser interceptado por un vecino con un acolchado robado

  Un joven de 19 años fue aprehendido en las últimas horas en la intersección de las calles Goycochea y Almafuerte, luego de ser interceptado por un particular cuando trasladaba elementos que habían sido sustraídos del interior de un vehículo. El procedimiento se inició tras una alerta recibida por el personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO), que acudió al lugar ante una situación de aprehensión ciudadana. Al arribar, los efectivos procedieron al secuestro de un acolchado reversible de color beige de dos plazas y media, el cual el sospechoso tenía en su poder al momento de ser retenido.

Hospital SADIV abrió la convocatoria para residencias médicas en diversas especialidades con respaldo de la UBA

 


 El Hospital Privado SADIV anunció la apertura de una nueva convocatoria destinada a profesionales de la salud interesados en acceder a su sistema de Residencias Médicas 2026. El llamado se enmarca en un programa de capacitación en servicio que cuenta con el respaldo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la prestigiosa acreditación del ITAES para el período 2025-2028.

La propuesta institucional ofrece vacantes en una amplia gama de especialidades, entre las que se destacan Traumatología, Pediatría, Diagnóstico por imágenes, Terapia intensiva, Clínica médica, Cardiología, Cirugía general y Bioquímica clínica. El objetivo central es brindar una formación integral y fortalecer las competencias clínicas de los residentes a través de la práctica directa supervisada en un entorno de alta complejidad.

En cuanto a las formas de ingreso, los aspirantes pueden postularse mediante el Examen UBA, a través de la plataforma oficial de la Facultad de Medicina, o mediante el examen interno de la institución. El cronograma establecido fija el examen interno entre el 6 y el 10 de junio, mientras que la etapa de entrevistas se llevará a cabo del 13 al 17 del mismo mes.

Las autoridades del hospital confirmaron que el inicio de las residencias para quienes resulten seleccionados está programado para el 1 de agosto de 2026. Para obtener mayor información sobre el proceso de ingreso o enviar solicitudes para el examen, los interesados deben comunicarse vía correo electrónico a docenciahpsadiv@gmail.com o dirigirse a la administración del establecimiento asistencial.