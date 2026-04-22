Hallaron cinco paleocuevas de mamíferos prehistóricos en las barrancas de Vuelta de Obligado

Un equipo de investigadores del Museo Paleontológico de San Pedro identificó este miércoles cinco paleocuevas o madrigueras prehistóricas en la zona de barrancas de Vuelta de Obligado, estructuras que funcionaron como refugio y sitio de crianza para mamíferos que habitaron la región hace cientos de miles de años.

Las cavidades halladas presentan dimensiones que oscilan entre los 70 centímetros y el metro de diámetro. Según detalló el director de la institución, José Luis Aguilar, estas formaciones fueron excavadas por armadillos de tamaño medio, como el género Eutatus y otras especies similares, animales que alcanzaban aproximadamente un metro de largo y utilizaban estos espacios para proteger a sus cachorros.

El hallazgo se sitúa cronológicamente hacia finales de la edad Ensenadense. Los especialistas explicaron que, con el paso del tiempo, las antiguas madrigueras fueron rellenadas por finas láminas de barro depositadas por sucesivas inundaciones a lo largo de milenios, lo que permitió que su morfología original se preservara hasta la actualidad.

Este descubrimiento en las barrancas de Vuelta de Obligado aporta datos valiosos sobre el comportamiento y los hábitos de la fauna fósil local. El equipo del museo destacó la importancia de estas "casas" prehistóricas para comprender mejor el ecosistema de la megafauna que pobló la provincia de Buenos Aires en el pasado.