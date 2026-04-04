Rumbo a LA28: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani conquistaron la medalla de plata en el Trofeo Princesa Sofía

  La regatista sampedrina Eugenia Bosco y su compañero de equipo , Mateo Majdalan i, volvieron a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía , disputado en aguas españolas. Los medallistas olímpicos de París 2024 ratificaron su vigencia en la elite del yachting mundial tras completar una semana de alta exigencia competitiva en la primera prueba de las World Sailing Series, marcando el inicio del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con un total de 29.2 puntos netos, la dupla argentina se ubicó como escolta de los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, quienes se quedaron con el oro tras sumar 20 unidades.

Hallan en La Tosquera una camioneta que había sido robada en La Plata


 Efectivos policiales del Destacamento La Tosquera hallaron una camioneta que había sido robada horas antes en la ciudad de La Plata, informaron hoy fuentes de las fuerzas de seguridad.

El procedimiento tuvo lugar en la zona costera, en donde los uniformados divisaron una Toyota Hilux que se encontraba estacionada sin ocupantes. Al realizar la verificación de los datos del dominio a través del sistema informático, se constató que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro activo con fecha de alta del mismo viernes.

Según detallaron los voceros, la camioneta había sido denunciada por el delito de "Robo Agravado" en la capital bonaerense. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nro. 2 y el Juzgado de Garantías Nro. 5 del Departamento Judicial de La Plata.

El rodado fue secuestrado de inmediato y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales requirentes para los peritajes de rigor antes de su restitución.