Hallan en La Tosquera una camioneta que había sido robada en La Plata

Efectivos policiales del Destacamento La Tosquera hallaron una camioneta que había sido robada horas antes en la ciudad de La Plata, informaron hoy fuentes de las fuerzas de seguridad.

El procedimiento tuvo lugar en la zona costera, en donde los uniformados divisaron una Toyota Hilux que se encontraba estacionada sin ocupantes. Al realizar la verificación de los datos del dominio a través del sistema informático, se constató que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro activo con fecha de alta del mismo viernes.

Según detallaron los voceros, la camioneta había sido denunciada por el delito de "Robo Agravado" en la capital bonaerense. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nro. 2 y el Juzgado de Garantías Nro. 5 del Departamento Judicial de La Plata.

El rodado fue secuestrado de inmediato y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales requirentes para los peritajes de rigor antes de su restitución.