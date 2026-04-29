Habilitan en mayo el calendario de poda y el Municipio advirtió sobre multas por incumplimientos

El Municipio de San Pedro anunció la puesta en vigencia del Calendario de Poda del Arbolado Urbano para el ciclo 2026. A través de una campaña de concientización y ordenamiento, las autoridades comunales detallaron el período autorizado para realizar estas tareas, los requisitos obligatorios para los vecinos y las sanciones previstas en caso de incumplimiento.

Según el cronograma oficial establecido por la Secretaría de Servicios Públicos, el período de poda comienza formalmente el 1° de mayo y se extenderá hasta el 31 de agosto del corriente año. Las autoridades enfatizaron que cualquier intervención sobre el arbolado público que se ejecute fuera de este plazo será considerada una infracción a la Ordenanza Municipal 3884/85 y, por lo tanto, pasible de multas.

El comunicado municipal subraya que la poda no es libre y que los vecinos interesados deben obtener una autorización previa. Para gestionar el permiso, es obligatorio presentar una nota en la Mesa de Entrada del Municipio. Una vez que el trámite sea aprobado, los solicitantes deberán retirar la constancia correspondiente de manera presencial en la sede de la Secretaría de Servicios Públicos, ubicada en la calle Arnaldo 150.

Responsabilidad compartida Además de regular el calendario de intervención, el Municipio de San Pedro recordó que no presta el servicio de recolección de restos de poda tras los trabajos particulares. En este sentido, se aclaró que "la recolección y retiro de los mismos corre por cuenta de cada vecino". Las autoridades advirtieron que la acumulación de ramas y residuos en la vía pública o el incumplimiento en su disposición final también derivarán en la aplicación de multas y sanciones.

La campaña, que lleva como lema "Mantengamos la ciudad limpia entre todos" y "Cuidemos nuestro entorno natural", apela a la responsabilidad compartida entre el Estado municipal y la comunidad para preservar el patrimonio arbóreo y garantizar la higiene urbana durante la temporada de poda.