Gremios docentes piden medidas ante el impacto de la violencia en entornos digitales y reforzar la salud mental en las escuelas

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) mantuvo una reunión de carácter urgente con representantes de la Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para abordar el creciente impacto de las comunidades digitales en la convivencia escolar y la seguridad de los estudiantes.

Durante el encuentro, los gremios que integran el frente (AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA) manifestaron su preocupación por las problemáticas cotidianas que atraviesan las instituciones, agravadas por la emergencia de plataformas digitales que promueven acciones violentas entre niños, niñas y adolescentes. Los representantes sindicales enfatizaron que el abordaje de la cultura digital es una responsabilidad social que excede el ámbito estrictamente escolar y requiere de una intervención estatal articulada.

Como eje central del reclamo, el FUDB solicitó la convocatoria inmediata a la mesa interministerial provincial y a las instancias intersectoriales distritales, con el objetivo de fortalecer a las escuelas mediante políticas públicas integrales. Asimismo, demandaron la realización de jornadas institucionales para el análisis de estas problemáticas y la construcción de estrategias de prevención e intervención territorial.

Entre los puntos presentados, los docentes exigieron la expansión de las políticas de salud mental destinadas a las juventudes, la creación de espacios de formación específica para equipos directivos y la implementación de talleres de trabajo con estudiantes, familias y organizaciones comunitarias. Por otra parte, el frente gremial denunció que, ante sucesos recientes, algunas autoridades distritales no cumplieron con los protocolos de intervención ni con las líneas de acción dispuestas por la provincia.

En respuesta a los planteos, las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación se comprometieron a convocar a la mesa interministerial y a promover la conformación de espacios intersectoriales en los municipios. Además, la cartera educativa ratificó que continuará el trabajo directo con los equipos docentes y directivos de aquellas escuelas que se encuentren en situaciones de conflicto, buscando optimizar los mecanismos de respuesta ante los nuevos desafíos que impone el entorno digital.