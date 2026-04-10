Gobernador Castro: una mujer resultó ilesa tras incendiarse su vehículo en un camino rural

Una mujer de 25 años resultó con lesiones de carácter leve tras protagonizar un siniestro vial este viernes en el cruce de la avenida Sarmiento y la calle Libertad. El hecho ocurrió cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Corven Energy de color blanca, conducida por la joven, y una camioneta Iveco tipo furgón, también de color blanco, al mando de un hombre de 66 años. Tras el impacto, personal policial se constituyó de inmediato en el lugar para asistir a los involucrados y preservar la escena. La conductora del rodado menor debió ser asistida por una unidad del servicio de emergencias 107 y trasladada al nosocomio local, donde los facultativos médicos constataron que presentaba lesiones de carácter leve. La causa se encuentra bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 11, que trabaja para determinar la mecánica exacta del accidente.
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Al momento del suceso, la unidad era conducida por una mujer de 45 años, quien logró abandonar el habitáculo a tiempo y no sufrió lesiones físicas.
Tras recibir el alerta, el personal policial se trasladó al lugar del hecho, donde también acudió una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios, identificada como la unidad número 41 a cargo del Suboficial Principal Castañeda. Los servidores públicos trabajaron intensamente sobre el rodado para lograr extinguir el foco ígneo, que fue sofocado minutos después de su arribo.
Fuentes del caso confirmaron que el siniestro produjo daños materiales de consideración en la estructura del vehículo. Por el momento, no se han adoptado medidas judiciales ni temperamento alguno contra la conductora, al constatarse que el incidente se trató de un hecho accidental y no se registraron terceras personas involucradas ni daños a terceros.
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