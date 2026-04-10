Gobernador Castro: una mujer resultó ilesa tras incendiarse su vehículo en un camino rural

​Al momento del suceso, la unidad era conducida por una mujer de 45 años, quien logró abandonar el habitáculo a tiempo y no sufrió lesiones físicas.

​Tras recibir el alerta, el personal policial se trasladó al lugar del hecho, donde también acudió una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios, identificada como la unidad número 41 a cargo del Suboficial Principal Castañeda. Los servidores públicos trabajaron intensamente sobre el rodado para lograr extinguir el foco ígneo, que fue sofocado minutos después de su arribo.

​Fuentes del caso confirmaron que el siniestro produjo daños materiales de consideración en la estructura del vehículo. Por el momento, no se han adoptado medidas judiciales ni temperamento alguno contra la conductora, al constatarse que el incidente se trató de un hecho accidental y no se registraron terceras personas involucradas ni daños a terceros.

El incendio de un vehículo particular tuvo lugar en el camino rural conocido como Batalla, en cercanias de Gobernador Castro. Según fuentes oficiales, el episodio ocurrió cuando, por razones que aún son materia de investigación, el automóvil marca Volkswagen Suran, de color rojo, comenzó a arder en plena marcha.