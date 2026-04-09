Fue a denunciar una estafa y terminó imputado por encubrimiento de una moto robada en Santa Fe

Un hombre que se presentó en la sede policial local con la intención de denunciar una presunta estafa terminó imputado por el delito de encubrimiento, luego de que los efectivos constataran que la motocicleta en la que se movilizaba poseía un pedido de secuestro activo por robo en la provincia de Santa Fe.

El insólito episodio tuvo lugar durante la tarde-noche de este miércoles en la Estación de Policía Comunal de San Pedro. El sujeto arribó a la dependencia para radicar una exposición civil por un conflicto comercial, trasladándose en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos.

Al realizar la verificación de rutina sobre el cuadro y el motor del vehículo a través del sistema informático policial, los uniformados descubrieron que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente desde febrero de este año. Según el reporte oficial, la moto había sido denunciada como sustraída bajo la carátula de robo en territorio santafesino.

Ante el hallazgo, se estableció una comunicación inmediata con la fiscalía en turno, que dispuso el secuestro preventivo del vehículo y la notificación de la formación de una causa judicial para el poseedor del rodado.

El hombre quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, bajo el cargo de encubrimiento. En el transcurso de las próximas horas, el imputado será convocado a la sede judicial para prestar declaración y realizar su descargo sobre cómo llegó la unidad sustraída a su poder.