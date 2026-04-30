Fracturas y heridos leves tras una seguidilla de accidentes de tránsito en distintos puntos de la ciudad

Una serie de colisiones entre automóviles y motocicletas se registraron durante la jornada de ayer, dejando como saldo diversas personas heridas, entre ellas una joven con una lesión ósea de gravedad, en un contexto de persistente siniestralidad vial en las esquinas del distrito.

El incidente más severo tuvo lugar en la intersección de las calles Brenan y Bozzano Sampedrinas. Allí, un automóvil Honda Civic, al mando de una mujer de 35 años, colisionó con una motocicleta Motomel 110 cc en la que se desplazaba una joven de 27 años acompañada por dos menores de 6 y 2 años. Tras el impacto, los ocupantes del rodado menor fueron asistidos en el nosocomio local, donde los profesionales de salud constataron que la conductora sufrió una fractura de tibia y peroné, mientras que los niños resultaron ilesos.

Previamente, el cruce de las calles Belgrano y Auli fue escenario de otro choque, protagonizado por un Volkswagen Suran, conducido por una mujer de 46 años, y una Mondial Dax 70 cc, guiada por una joven de 26 años. En este caso, la motociclista fue trasladada al hospital con escoriaciones leves que no presentaron complicaciones posteriores.

Asimismo, en la esquina de Uruguay y la avenida 3 de Febrero, se produjo un tercer siniestro entre un Nissan Tiida, en el que circulaba una mujer de 55 años, y una Guerrero 110 cc, tripulada por una mujer de 48 años. Esta última también debió recibir atención médica en el centro de salud local por lesiones superficiales. En todos los hechos intervino el personal policial para las pericias de rigor y se dio curso a las actuaciones correspondientes bajo la órbita de la UFI 7 de San Pedro.



