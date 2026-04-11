Fernando Tauber es el nuevo presidente de la UNLP: una elección histórica y por unanimidad

La Universidad Nacional de La Plata concretó hoy un proceso eleccionario sin precedentes. Con el respaldo total de los 270 integrantes de la Asamblea Universitaria, el Dr. Arq. Fernando Tauber fue consagrado presidente de la institución para el ciclo 2026-2030. La magnitud del consenso, que unió a la totalidad de los representantes docentes, graduados, estudiantes y Nodocentes, marca un hito inédito en los 120 años de historia de la casa de estudios.

El encuentro, desarrollado en el auditorio de la Facultad de Psicología, se extendió durante siete horas. Más de 50 asambleístas tomaron la palabra para ratificar un modelo de gestión centrado en la excelencia académica, la inclusión y el compromiso social. Asimismo, el debate sirvió de plataforma para reclamar al Gobierno Nacional el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario. Tauber asumirá el cargo en reemplazo del magíster López Armengol, dando continuidad a un estilo de conducción enfocado en la construcción de consensos y el servicio a la comunidad.

Al tomar la palabra tras su elección, el flamante presidente expresó: “enormemente agradecido y honrado de compartir este momento con toda la comunidad. Se me hace un nudo en la garganta porque es mucha emoción, y a la vez mucho compromiso”.

En la misma línea, proyectando el trabajo a futuro, enfatizó: “tenemos mucho por hacer. Este es el momento de luchar por más inclusión, más igualdad de oportunidad. Es momento de armar un futuro prometedor para las generaciones futuras. Es una alegría poder ofrecer hoy una esperanza y que esa esperanza la hagamos posible entre todos nosotros”.

Durante su alocución, el nuevo titular de la UNLP destacó la importancia del vínculo con la realidad social: “hemos aprendido a escucharnos a lo largo de todo este tiempo, porque sabemos que es más importante escuchar que decir; y aún más importante es hacer que decir. Especialmente, cuando las cosas que hacemos resuelven los problemas que tiene la comunidad. El camino es tener una universidad solidaria, saber que el progreso individual no tiene oportunidades si no aspira al progreso colectivo. Y para eso está la Universidad pública”.

“Acá hay un país para construir y vale la pena trabajar en ello con compromiso social. Somos el reservorio que cualquier estado necesita para edificar su progreso. Hagamos entre todos lo que tenemos que hacer, lo que es necesario para que el país mejore”, subrayó.

Sobre la unidad de criterio institucional, Tauber advirtió: “nos hemos demostrado que aun pensando distinto en muchas cosas, tenemos la obligación de coincidir en ideas rectoras. Que no puede haber diferencias cuando vemos a nuestros conciudadanos con hambre, a nuestros vecinos que no tienen techo, que sufren. El que piensa distinto no tiene que estar en esta Asamblea”.

Dirigiéndose al claustro estudiantil, el presidente sostuvo: “los pibes son la primavera, son los que suman y entienden que tenemos que tirar todos para el mismo lado. Todos somos la universidad pública y estas premisas son compartidas. Cuenten conmigo para empujar con ustedes; pero sepan que los que tienen que construir el futuro son los jóvenes. Ustedes son los que van marcando la agenda que aspira al bienestar de nuestra sociedad”.

En relación con el contexto nacional, el dirigente universitario fue crítico: “esta es una institución de pensamiento, tenemos la obligación de encontrar caminos alternativos a un gobierno que niega la educación pública, que niega la ciencia pública, porque dice que es más barato comprarla que generarla. No podemos estar de acuerdo con ese desmantelamiento. No vamos a permitir que una política de coyuntura desvirtúe lo que la universidad sabe que tiene que construir”.

Sobre el rol estratégico de la casa de estudios, Tauber afirmó: “somos la única institución que le puede aportar a la política un fundamento. Somos una herramienta indispensable para promover el desarrollo nacional. Somos un país que tiene recursos naturales y el conocimiento para promover nuestra soberanía y poder así tomar nuestras propias decisiones. La soberanía del conocimiento es el modelo que seguiremos promoviendo con todos nuestros desarrollos”.

Para cerrar su discurso, el presidente electo instó a la comunidad universitaria a asumir un rol activo en el futuro del país: “tenemos que alimentar la ilusión de que el campo popular va a volver a conducir los destinos de la Argentina. Y eso va a ser de la mano de las universidades, es decir de la mano de todos los que estamos acá. Esta es una tremenda responsabilidad porque el resultado dependerá de nosotros”.