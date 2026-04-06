Escuelas Deportivas Municipales 2026 con actividades gratuitas en todo el partido: sedes y horarios

La Dirección de Deportes puso en marcha una nueva edición del programa que ofrece disciplinas recreativas y formativas en la ciudad cabecera y las localidades. La propuesta incluye desde deportes tradicionales hasta actividades adaptadas y educación funcional para adultos.

Desde hoy se encuentran operativos los distintos centros de entrenamiento distribuidos en puntos estratégicos para garantizar el acceso gratuito de vecinos y vecinas de todas las edades. Las actividades se desarrollan de lunes a sábados en clubes, playones y centros comunitarios.

Quienes deseen sumarse deberán acercarse directamente a la sede elegida en los días y horarios establecidos para cada disciplina.

Cronograma de actividades y sedes

Estadio Municipal

Atletismo en zona de cancha: para el segmento Mini (4 a 8 años) las clases son lunes y miércoles de 17.30 a 18.30, y martes y jueves de 10.00 a 11.00. En Iniciación Juvenil (9 a 12 años), de lunes a jueves de 09.00 a 12.00, y lunes y miércoles de 16.30 a 17.30. Para Juveniles (12 años en adelante), martes y jueves de 09.00 a 11.00 y de 16.30 a 18.30, sumando los viernes de 10.00 a 11.00 y de 16.00 a 17.00.

Boxeo en el gimnasio: Mini Boxeo los lunes, miércoles y viernes de 19.00 a 20.00, seguido por el turno de adultos de 20.00 a 22.00.

Softbol en cancha: lunes y miércoles de 17.30 a 20.30, miércoles y viernes de 09.00 a 10.00, y miércoles y jueves de 13.00 a 15.00.

Deporte Adaptado (Atletismo): lunes de 18.30 a 19.30 y viernes de 09.45 a 12.00.

Club Pescadores, Centro de Comercio y Barrios

En el Club Pescadores se desarrolla Deporte Adaptado los viernes de 07.00 a 09.30. Por su parte, el Centro de Comercio alberga Pelota Paleta de lunes a viernes de 17.00 a 19.00 y sábados de 10.00 a 12.00.

En cuanto a la Educación Funcional para Adultos, se dicta en Canaletas (América) los martes y jueves de 17.00 a 18.30, y en Los Aromos (Club de Jubilados) los martes y jueves de 14.00 a 15.00. En el SUM de La Tosquera se brindan clases de Taekwondo los lunes, miércoles, viernes y sábados de 19.00 a 21.00.

Localidades y Delegaciones

Gobernador Castro: Atletismo, Hockey y Básquet en el Playón los lunes de 09.00 a 11.00 y martes y jueves de 09.00 a 12.00. Además, hay Básquet los martes de 14.30 a 16.30 y viernes de 15.00 a 16.30.

Río Tala: Atletismo, Hockey y Básquet en el Playón los lunes, miércoles y viernes de 17.00 a 19.00. Educación Funcional de Adultos en el Club de Bochas los lunes, miércoles y viernes de 14.00 a 15.00.

Santa Lucía: Básquet en el Parabólico del Instituto para ramas masculina y femenina (Sub 13, 15 y 17) los lunes desde las 18.30, y Mini Básquet los martes a las 18.30. En el Predio del Club se realiza Atletismo los martes a las 19.30 y Hockey (Juveniles y Mini) los miércoles desde las 18.30.

Pueblo Doyle: Atletismo, Hockey y Básquet en el Playón los jueves de 18.30 a 20.30.

Vuelta de Obligado: Atletismo, Hockey y Básquet en el Playón los lunes, miércoles y viernes a partir de las 17.30.