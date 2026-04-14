Encuentro sobre Diabetes Tipo 1 con foco en el acompañamiento familiar

La Secretaría de Salud del Municipio de San Pedro, junto al grupo Creando Conciencia, convoca a la comunidad a participar del encuentro “Hablemos de Diabetes - Tipo 1”, una jornada destinada a brindar información, acompañamiento y herramientas prácticas para el abordaje cotidiano de esta condición.

La actividad tendrá lugar el próximo viernes 17 de abril, a partir de las 19.00, en el Salón Dorado del Palacio Municipal, ubicado en Pellegrini 150.

El eje central del encuentro será la charla denominada “Desde la experiencia de una mamá con un hijo con DT1: del control al autocuidado”, que estará a cargo de Marcela A. del Rio. La presentación propondrá un abordaje basado en la vivencia personal, con un enfoque sensible y cercano orientado especialmente a los familiares de niños, niñas y adolescentes que conviven con Diabetes Tipo 1.

La iniciativa surge como un espacio de intercambio y capacitación, donde los asistentes podrán conocer estrategias para la gestión diaria de la salud y el bienestar de los pacientes, reforzando la red de contención social y sanitaria en el distrito.