El Municipio denunció el impacto del ajuste nacional en la salud pública y exigió la restitución del Programa Remediar

​Desde la administración municipal calificaron el impacto de estas políticas con dureza. “Recortar medicamentos, demorar vacunas y desentenderse de políticas sanitarias fundamentales no es una decisión administrativa. Es una medida cruel, irresponsable y profundamente equivocada, que golpea de lleno a quienes menos tienen y más necesitan del sistema público de salud”, señalaron.

​La situación, según informaron las autoridades, adquiere mayor gravedad dado que “cada vez más vecinos y vecinas deben recurrir al sistema público como consecuencia de la imposibilidad de seguir afrontando el costo de una obra social o prepaga”. En ese sentido, advirtieron que el escenario actual genera daños tangibles: “Cada vacuna que falta, cada tratamiento que se interrumpe y cada botiquín que no llega tiene consecuencias concretas”. El diagnóstico municipal indica que esta política “deja más expuestos a niñas, niños, personas mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas, y profundiza la presión sobre un sistema de salud que ya trabaja en condiciones de enorme exigencia”.

​Respecto a la lógica de gestión, el comunicado enfatizó que “el Programa Remediar, la provisión oportuna de vacunas y la inversión en salud pública no obedecen ni deben obedecer a las reglas del mercado”. Al respecto, las autoridades reafirmaron que “son herramientas esenciales para garantizar prevención, atención, equidad y, en muchos casos, preservar vidas”, subrayando que “la salud pública no puede ser la variable de ajuste de ningún gobierno”.

​Finalmente, el Municipio de San Pedro solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que revierta las medidas vigentes y garantice de forma urgente el envío de insumos y el sostenimiento de los programas sanitarios. El documento cerró con una advertencia tajante: “Ajustar en salud es abandonar a la gente. Y abandonar a la gente nunca puede ser el camino”.

El Municipio de San Pedro manifestó su rechazo a las medidas aplicadas por el Gobierno Nacional sobre áreas sensibles del sistema sanitario. A través de un comunicado, la gestión local advirtió que el ajuste “se refleja en la interrupción del esquema vigente del Programa Remediar, en los faltantes de vacunas y en el debilitamiento de herramientas básicas para la prevención, la atención y el cuidado de nuestra comunidad”.