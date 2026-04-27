El Senador Fernando Coronel encabezó una reunión seccional del Frente Grande en San Pedro

El partidollevó a cabo un encuentro regional en la ciudad de, donde dirigentes de lade la provincia de Buenos Aires se reunieron para analizar la situación política y económica del territorio. La jornada contó con la participación del senador provincial, quien junto a referentes de diversas localidades intercambió diagnósticos sobre el impacto de las políticas actuales en los municipios bonaerenses.

Durante el intercambio, los representantes de distritos como San Pedro, Baradero, Exaltación de la Cruz, San Nicolás, Zárate y Pergamino expusieron las problemáticas locales, coincidiendo en una marcada preocupación por la falta de recursos y el deterioro de la vida cotidiana de los vecinos. El senador Coronel destacó el proceso de renovación del partido, bajo la conducción de Mario Secco y alineado con la gestión del gobernador Axel Kicillof, señalando que "el Frente Grande viene de un proceso electoral en donde la ley marcó que debíamos tener elecciones internas. Por eso surgieron nuevas dirigencias en los territorios, tenemos formación de cuadros".

En declaraciones al programa, Coronel subrayó la elección de San Pedro como sede del encuentro por ser uno de los nuevos distritos fortalecidos y advirtió sobre el contexto nacional., afirmó el legislador, quien también puso como ejemplo la crisis laboral en su ciudad de origen:

El respaldo a la figura de Kicillof fue un eje central de la reunión. Coronel aseguró que "detrás del gobernador la mayoría de los intendentes y los sectores productivos están convencidos de que en Axel tenemos una figura a la que la gente de todos los partidos reconoce: que es una persona honesta, que es trabajadora y que es de familia". Al respecto, agregó que a esa valoración personal se le suma un "profundo conocimiento de la realidad de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina", en un contexto donde el distrito "está fuertemente golpeado, porque el gobierno nacional le quitó hasta lo que le correspondía".

Por otro lado, el senador se refirió a la dinámica interna de las coaliciones y a los mecanismos de participación democrática. "No estoy de acuerdo con que las candidaturas se resuelvan en los escritorios. Esa situación de listas de unidad forzadas con gente que se termina yendo a la gente, no me parece bueno ni saludable para la democracia", expresó, enfatizando que no es positivo que se eliminen los espacios de interna.

Finalmente, el encuentro permitió ratificar el compromiso de la fuerza política con la unidad regional. Participaron de la jornada Ana Belo, Norberto Celie, Nayla Fasce, Franco Santiso y Alberto Ramírez por San Pedro; Javier Brunner de Baradero; Leandro Canedo de Exaltación de la Cruz; Néstor Nastta y Héctor Almirón por San Nicolás; Pablo Giménez, Walter Salcedo y Néstor Gerlo de Zárate; y Gustavo Pacheco en representación de Pergamino. Al cierre, los dirigentes reafirmaron la importancia de estos espacios para visibilizar las problemáticas de cada territorio y construir respuestas colectivas frente a la actual coyuntura económica.