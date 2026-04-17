El Registro Ganadero interrumpirá sus servicios digitales este sábado por mantenimiento eléctrico



El Registro Ganadero informó que este sábado 18 de abril se verá interrumpido el funcionamiento de sus plataformas digitales y sistemas de gestión a raíz de un corte de energía eléctrica programado por la empresa EDELAP. El Registro Ganadero informó que este sábado 18 de abril se verá interrumpido el funcionamiento de sus plataformas digitales y sistemas de gestión a raíz de un corte de energía eléctrica programado por la empresa EDELAP.

La suspensión del suministro eléctrico está prevista para desarrollarse en el horario comprendido entre las 8:00 y las 18:00. Debido a estas tareas de mantenimiento en la red, quedarán temporalmente fuera de servicio herramientas fundamentales como la plataforma principal, el sistema GUT y el portal Mi MDA.

Desde la institución comunicaron que se ha dispuesto un plan de contingencia específico para afrontar este periodo de inactividad. Asimismo, las autoridades del Registro Ganadero ratificaron que el personal técnico iniciará las labores para la restauración total de los servicios digitales inmediatamente después de que se confirme la normalización del suministro eléctrico en sus instalaciones.



