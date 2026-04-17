Amenazas en escuelas: Educación emitió recomendaciones y pidió no viralizar los mensajes en redes sociales

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, bajo la gestión de Flavia Terigi, difundió un comunicado oficial con recomendaciones frente a la preocupante escalada de amenazas que afectan a establecimientos educativos tanto a nivel regional como nacional. Ante la proliferación de mensajes intimidatorios vehiculizados mediante pintadas, carteles y diversas plataformas digitales, la cartera educativa enfatizó que estos hechos fueron abordados específicamente durante el Consejo Federal de Educación.

El Registro Ganadero interrumpirá sus servicios digitales este sábado por mantenimiento eléctrico

 

El Registro Ganadero informó que este sábado 18 de abril se verá interrumpido el funcionamiento de sus plataformas digitales y sistemas de gestión a raíz de un corte de energía eléctrica programado por la empresa EDELAP.

La suspensión del suministro eléctrico está prevista para desarrollarse en el horario comprendido entre las 8:00 y las 18:00. Debido a estas tareas de mantenimiento en la red, quedarán temporalmente fuera de servicio herramientas fundamentales como la plataforma principal, el sistema GUT y el portal Mi MDA.

Desde la institución comunicaron que se ha dispuesto un plan de contingencia específico para afrontar este periodo de inactividad. Asimismo, las autoridades del Registro Ganadero ratificaron que el personal técnico iniciará las labores para la restauración total de los servicios digitales inmediatamente después de que se confirme la normalización del suministro eléctrico en sus instalaciones.