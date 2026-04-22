El Puerto lanzó una convocatoria para inversiones en distintos predios, incluyendo la ex Pesca y Casting,

Elformalizó un llamado a interesados para la presentación de propuestas destinadas a la ocupación de predios portuarios bajo su jurisdicción. La iniciativa, que se extenderá por un plazo de, se realiza conforme a lo establecido en la, regulando el otorgamiento de permisos de uso en zonas clave de la terminal bonaerense.

En diálogo con el programa "Equipo de Radio", el presidente del Consorcio, Carlos Casini, explicó el alcance de la medida: "Es una publicación normativa en donde se hace conocer que el puerto tiene espacios disponibles para quienes quieran hacer uso. La idea es hacer conocer a la mayor cantidad posible de personas la existencia de espacios. No se trata de una licitación o algo determinado o preciso en marcha. Es conocer esa existencia".

La convocatoria abarca diversos sectores, incluyendo áreas que recientemente se han integrado a la órbita administrativa del puerto. Según detalló el funcionario, "el plano está en el consorcio, en donde describe bien todos los espacios con sus dimensiones. En este caso se amplió porque ingresó el predio de Pesca y Casting. También está disponible una parcela similar más al norte, la propia guardería náutica que está en juicio de desalojo, espacios linderos al muelle 2 (arenero) habilitado para operatoria con barcazas, y predios cercanos al edificio del consorcio".

Fomento a la logística y exportación

Respecto al perfil de los proyectos que se buscan atraer, Casini fue contundente al señalar que la prioridad de su administración es el desarrollo operativo. "Todo está apuntado a logística portuaria. Mi idea y en mi gestión es fomentar la posibilidad de inversiones vinculadas a logística que logren traer más carga al puerto. Lo más apropiado sería el acopio de cereales", afirmó.

En ese sentido, destacó el potencial exportador de la terminal local: "El puerto tiene la posibilidad de exportar alimentos en general, como ya se hace con cereales, porotos o aceite. Hay proyectos que están elaborándose en ese sentido. Son inversiones grandes que nosotros no podemos hacer porque no tenemos el dinero".

Finalmente, el titular del ente aclaró que el procedimiento administrativo dependerá de la magnitud del proyecto presentado. "Si los plazos son largos con concesiones, se hace una licitación. Si son permisos de uso más breves, se pueden otorgar con aprobación del directorio", concluyó Casini.

INFORMACIÓN PARA INTERESADOS

Los interesados podrán realizar consultas de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 15:00, en la sede administrativa ubicada en Ruta 191 Km. 0, San Pedro.