El navegante David Ruiz presenta en el Club Náutico la historia de su vuelta al mundo en solitario

Elinvita a la comunidad a participar de la charla, una propuesta cultural que se llevará a cabo hoy,en el Salón Social de la institución. El encuentro contará con la disertación del navegante y publicista catalán, quien compartirá los detalles de su experiencia tras completar una

La travesía de Ruiz se extendió durante casi cuatro años —específicamente tres años, diez meses y 26 días— a bordo de su velero "Thor", una embarcación de aluminio de 14,5 metros. Durante el viaje, el navegante recorrió más de 27.000 millas náuticas, cruzó tres océanos y visitó 34 países. Antes de esta circunnavegación, Ruiz ya contaba con una sólida trayectoria, habiendo cruzado el océano Atlántico en cinco oportunidades, varias de ellas también de forma individual.

El autor, fundador del estudio creativo Ruizcompany en Barcelona, decidió cerrar su empresa tras 25 años de actividad profesional para emprender este desafío personal. Su relato, plasmado en el libro homónimo que ya transita su cuarta edición, propone una reflexión sobre el desapego, la gestión de la incertidumbre y la búsqueda de la libertad, analizando el viaje no solo como una aventura deportiva sino como una búsqueda de autodescubrimiento.

Desde la organización informaron que la actividad es de acceso libre y gratuito. El evento representa una oportunidad para conocer los pormenores de una vivencia real donde la navegación a vela funciona como eje para abordar temas de desarrollo personal y cambio de perspectiva frente a las rutinas convencionales.