El Municipio inició la entrega de 80 pases multimodales para personas con discapacidad

La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad a través de su Área de Discapacidad, informó que ya se encuentran disponibles para su retiro 80 pases multimodales destinados a beneficiarios que gestionaron el trámite oportunamente ante dicha dependencia.

Esta nueva entrega forma parte de un lote de 280 gestiones realizadas por la oficina local con el objetivo de facilitar el acceso al transporte público y garantizar el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad.

Desde el gobierno municipal indicaron que, si bien se está notificando de manera directa a cada uno de los beneficiarios alcanzados en esta etapa, resulta fundamental el apoyo de los canales de difusión para agilizar la entrega de las credenciales y ampliar el alcance del aviso oficial.

Los titulares podrán retirar sus pases en la sede del Área de Discapacidad, situada en la intersección de las calles Rivadavia y Oliveira Cézar, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14. Asimismo, las autoridades informaron que la oficina permanece abierta en esa misma franja horaria para atender consultas y brindar asesoramiento técnico sobre el estado de otros trámites en curso.