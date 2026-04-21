El HCD aprobará el programa integral "TEAcompaña" para fortalecer la inclusión y el apoyo a las familias

El Concejo Deliberante tratará este jueves en el recinto el proyecto denominado “San Pedro TEAcompaña”, luego de que la iniciativa obtuviera dictamen favorable en las comisiones internas. La propuesta, impulsada por el Bloque e Interbloque Acuerdo Vecinal, tiene como objetivo central el fortalecimiento del acompañamiento institucional y social a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y a sus grupos familiares.

La habilitación del expediente N° 5652 para su debate parlamentario se concretó este miércoles tras el aval obtenido en la Comisión de Peticiones, que se sumó al análisis previo realizado en la Comisión de Salud. Según el cronograma legislativo, la sesión para abordar esta demanda sostenida por organizaciones civiles y vecinos de la localidad está prevista para las 11:00. El despacho de comisión fue respaldado por los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete, Mauro De Rosa, Paula Fernández y Diego Lafalce.

Desde el espacio impulsor destacaron que San Pedro cuenta con una trayectoria previa en la materia, al consolidarse como el primer municipio de la provincia de Buenos Aires en adherir a la Ley Provincial N° 15.556. Dicha normativa establece la obligatoriedad de la capacitación en temáticas de autismo para los agentes públicos, un antecedente que también fue promovido por los mismos legisladores que hoy encabezan el nuevo proyecto.

Sin embargo, el recorrido del expediente no estuvo exento de tensiones políticas. Desde Acuerdo Vecinal señalaron demoras en el tratamiento legislativo y marcaron fuertes diferencias con otros bloques, especialmente con los representantes locales de la Alianza La Libertad Avanza. Los ediles cuestionaron lo que definieron como una contradicción entre el aval actual al dictamen y las posturas mantenidas durante el proceso, vinculando la discusión local con el debate nacional sobre el financiamiento de las políticas de discapacidad.

Al respecto, el presidente del bloque Acuerdo Vecinal San Pedro, Martín Rivas, sostuvo que el dictamen "es un paso importante, pero también marca una forma de hacer política: sin extremos". El edil señaló que "ni el abandono del Estado que hoy se propone desde algunos sectores, ni los errores del pasado que ya conocemos, porque creemos en un camino distinto, donde las respuestas lleguen a tiempo y estén centradas en las personas, no en la política”

Los impulsores de la medida pusieron de relieve el rol protagónico de las familias y organizaciones de la sociedad civil en la construcción de la propuesta. En ese sentido, convocaron a la comunidad sampedrina a participar y seguir el desarrollo de la sesión en el recinto, donde se definirá la implementación de estas nuevas políticas locales de inclusión y asistencia.





El texto

La iniciativa impulsada por el bloque Acuerdo Vecinal establece la creación de un programa integral que abarca desde la señalización con pictogramas en edificios públicos hasta la implementación de una credencial municipal para agilizar trámites administrativos.

El articulado del proyecto contempla cinco ejes estratégicos de acción que incluyen la adecuación de entornos para reducir barreras sensoriales, el desarrollo de paradas de transporte inclusivas y la capacitación obligatoria para todo el personal municipal del partido.

Asimismo, la normativa prevé la conformación de dispositivos de orientación para las familias y la articulación de convenios con instituciones educativas y de salud para garantizar la participación plena de las personas con TEA en la vida comunitaria.