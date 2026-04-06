El Dr. Javier Silva presenta su nueva plataforma web profesional





El abogado Javier Silva anunció el lanzamiento de su nueva plataforma digital profesional, una herramienta diseñada para centralizar información sobre servicios jurídicos y facilitar el acceso a asesoramiento especializado en materia sucesoria y registral para la comunidad local.

El nuevo sitio, disponible bajo el dominio drjaviersilva.tiiny.site, surge tras un proceso de desarrollo orientado a la transparencia y la agilidad en la gestión de trámites de propiedad y herencias. Según informaron desde el estudio del profesional, la plataforma permite a los usuarios acceder a contenidos específicos sobre tracto abreviado, inmuebles en herencia, regularización dominial e informes de dominio.

Además de la oferta de servicios, el portal funciona como un archivo de consulta ciudadana, ya que incluye las columnas de análisis jurídico publicadas por Silva en medios regionales como La Opinión Semanario y Noticias San Pedro. La web también incorpora un formulario de contacto directo para canalizar inquietudes legales de manera remota.

La presentación de esta nueva vía de comunicación se suma a los canales de atención tradicionales que el profesional mantiene en la ciudad, con sede en Libertad 70 y atención vía mensajería instantánea. Con esta iniciativa, el letrado busca modernizar el vínculo con sus representados y brindar respuestas rápidas ante las dudas frecuentes que surgen en torno a los trámites registrales y el derecho sucesorio.