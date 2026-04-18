Amenazas en escuelas: Allanamiento en la casa de un joven de 16 años y secuestro de una navaja

 Personal policial del  destacamento de Gobernador Castro  llevó a cabo en la madrugada de este sábado un  allanamiento  en una vivienda ubicada en la calle  25 de mayo al 500 , en el marco de una investigación por  intimidación pública y amenazas  dirigidas contra una  institución educativa  de esa localidad. El operativo, otorgado por el  Juzgado de Garantías del Departamento Judicial de San Nicolás , permitió el  secuestro de un arma blanca y un teléfono celular , elementos que eran buscados por los investigadores a raíz de la denuncia original.

El Coro Polifónico "Guillermo Farabollini" presenta este domingo su "Concierto en la Basílica"


El Coro Polifónico "Guillermo Farabollini", bajo la dirección de Jorgelina Almeida, protagonizará este domingo 19 de abril el encuentro musical denominado "Concierto en la Basílica". La cita tendrá lugar en la Basílica Nuestra Señora del Socorro, ubicada en Pellegrini 310, en la ciudad de San Pedro.

La presentación contará con la participación especial de la pianista acompañante Valeria Sanabria y el solista invitado Amilcar Minutti. El inicio del evento está programado para las 20:30, brindando al público la oportunidad de disfrutar de una propuesta coral de excelencia en un marco arquitectónico emblemático.

Según informaron los organizadores, la entrada al concierto será libre y gratuita, aunque se aclaró que se agradecerá la colaboración voluntaria de los asistentes para apoyar la continuidad de las actividades de la agrupación.

Esta iniciativa se suma a la agenda cultural del fin de semana en la región, promoviendo el acceso a expresiones musicales clásicas y polifónicas para toda la comunidad sampedrina.