El Coro Polifónico "Guillermo Farabollini" presenta este domingo su "Concierto en la Basílica"

Personal policial del destacamento de Gobernador Castro llevó a cabo en la madrugada de este sábado un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle 25 de mayo al 500 , en el marco de una investigación por intimidación pública y amenazas dirigidas contra una institución educativa de esa localidad. El operativo, otorgado por el Juzgado de Garantías del Departamento Judicial de San Nicolás , permitió el secuestro de un arma blanca y un teléfono celular , elementos que eran buscados por los investigadores a raíz de la denuncia original.