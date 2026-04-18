El Coro Polifónico "Guillermo Farabollini" presenta este domingo su "Concierto en la Basílica"

Personal policial del destacamento de Gobernador Castro llevó a cabo en la madrugada de este sábado un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle 25 de mayo al 500 , en el marco de una investigación por intimidación pública y amenazas dirigidas contra una institución educativa de esa localidad. El operativo, otorgado por el Juzgado de Garantías del Departamento Judicial de San Nicolás , permitió el secuestro de un arma blanca y un teléfono celular , elementos que eran buscados por los investigadores a raíz de la denuncia original.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
El Coro Polifónico "Guillermo Farabollini", bajo la dirección de Jorgelina Almeida, protagonizará este domingo 19 de abril el encuentro musical denominado "Concierto en la Basílica". La cita tendrá lugar en la Basílica Nuestra Señora del Socorro, ubicada en Pellegrini 310, en la ciudad de San Pedro.
La presentación contará con la participación especial de la pianista acompañante Valeria Sanabria y el solista invitado Amilcar Minutti. El inicio del evento está programado para las 20:30, brindando al público la oportunidad de disfrutar de una propuesta coral de excelencia en un marco arquitectónico emblemático.
Según informaron los organizadores, la entrada al concierto será libre y gratuita, aunque se aclaró que se agradecerá la colaboración voluntaria de los asistentes para apoyar la continuidad de las actividades de la agrupación.
Esta iniciativa se suma a la agenda cultural del fin de semana en la región, promoviendo el acceso a expresiones musicales clásicas y polifónicas para toda la comunidad sampedrina.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones