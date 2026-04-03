Rumbo a LA28: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani conquistaron la medalla de plata en el Trofeo Princesa Sofía

  La regatista sampedrina Eugenia Bosco y su compañero de equipo , Mateo Majdalan i, volvieron a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía , disputado en aguas españolas. Los medallistas olímpicos de París 2024 ratificaron su vigencia en la elite del yachting mundial tras completar una semana de alta exigencia competitiva en la primera prueba de las World Sailing Series, marcando el inicio del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con un total de 29.2 puntos netos, la dupla argentina se ubicó como escolta de los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, quienes se quedaron con el oro tras sumar 20 unidades.

El Círculo Médico normaliza la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud

 


El Círculo Médico de San Pedro anunció oficialmente esta semana la normalización de la atención para los afiliados de la obra social Unión Personal y la prepaga Accord Salud en todos sus planes, tras varios meses de suspensión de las prestaciones por falta de acuerdo en las condiciones de servicio.

A través de un comunicado enviado a los profesionales y centros de salud locales, la entidad que nuclea a los médicos sampedrinos confirmó que se han restablecido los convenios vigentes. De esta manera, los beneficiarios de ambas carteleras podrán volver a acceder a consultas, prácticas diagnósticas y cirugías de manera directa en el ámbito del partido de San Pedro.

La medida pone fin a un extenso conflicto que había obligado a los afiliados a abonar las prestaciones de manera particular o a trasladarse a localidades vecinas para recibir atención médica. Según explicaron desde la institución, el restablecimiento de la cobertura rige para la totalidad de los planes, sin excepciones, devolviendo la previsibilidad en la asistencia sanitaria a una importante masa de usuarios locales.

Desde el Círculo Médico destacaron que la resolución se alcanzó luego de intensas gestiones tendientes a actualizar los valores arancelarios y los plazos de pago, factores que habían motivado el corte del servicio a finales del año pasado.

Tras la firma del acuerdo, las carteleras de profesionales locales ya se encuentran operativas bajo las modalidades habituales de autorización, permitiendo que los pacientes retomen sus tratamientos y controles preventivos en los consultorios de la ciudad.