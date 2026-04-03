El Círculo Médico normaliza la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud

El Círculo Médico de San Pedro anunció oficialmente esta semana la normalización de la atención para los afiliados de la obra social Unión Personal y la prepaga Accord Salud en todos sus planes, tras varios meses de suspensión de las prestaciones por falta de acuerdo en las condiciones de servicio.

A través de un comunicado enviado a los profesionales y centros de salud locales, la entidad que nuclea a los médicos sampedrinos confirmó que se han restablecido los convenios vigentes. De esta manera, los beneficiarios de ambas carteleras podrán volver a acceder a consultas, prácticas diagnósticas y cirugías de manera directa en el ámbito del partido de San Pedro.

La medida pone fin a un extenso conflicto que había obligado a los afiliados a abonar las prestaciones de manera particular o a trasladarse a localidades vecinas para recibir atención médica. Según explicaron desde la institución, el restablecimiento de la cobertura rige para la totalidad de los planes, sin excepciones, devolviendo la previsibilidad en la asistencia sanitaria a una importante masa de usuarios locales.

Desde el Círculo Médico destacaron que la resolución se alcanzó luego de intensas gestiones tendientes a actualizar los valores arancelarios y los plazos de pago, factores que habían motivado el corte del servicio a finales del año pasado.

Tras la firma del acuerdo, las carteleras de profesionales locales ya se encuentran operativas bajo las modalidades habituales de autorización, permitiendo que los pacientes retomen sus tratamientos y controles preventivos en los consultorios de la ciudad.