El Área de Discapacidad inició su cronograma de atención descentralizada en las localidades

El Municipio de San Pedro inició este jueves el cronograma de atención descentralizada correspondiente al mes de abril para el Área de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad. La iniciativa busca facilitar el acceso a trámites esenciales, como la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), sin que los vecinos de las localidades rurales deban trasladarse hasta el centro urbano.

La primera jornada del operativo tuvo lugar hoy en la localidad de Gobernador Castro. El personal especializado brindó asesoramiento y realizó gestiones administrativas en el Hospital "26 de Julio", manteniendo la atención activa hasta las 12.30 horas para dar respuesta a la demanda de la comunidad local.

El programa continuará el próximo jueves 16 de abril en la sede del Área de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo para la Comunidad, donde se atenderá de 8.00 a 12.00 horas.

Para la segunda mitad del mes, el cronograma prevé una nueva salida a las localidades del partido. El jueves 23 de abril, el equipo de atención se trasladará a la Delegación de Río Tala en el horario de 8.15 a 12.00. Finalmente, el esquema de trabajo del mes de abril concluirá el jueves 30 con una jornada de atención en la sede de la Secretaría de Desarrollo, también de 8.00 a 12.00 horas.

Esta modalidad de atención itinerante forma parte de las políticas de descentralización administrativa que lleva adelante el municipio, orientadas a garantizar que los servicios de salud y desarrollo social alcancen de manera equitativa a todos los puntos del distrito.