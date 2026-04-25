Dos siniestros viales dejaron personas heridas y motivaron intervención policial

Se registraron en las últimas horas dos accidentes de tránsito en diferentes puntos del radio urbano, uno de los cuales requirió la intervención de la justicia de menores debido a la edad de uno de los involucrados y la gravedad de las lesiones.

El hecho de mayor relevancia ocurrió en la calle Rómulo Naón al 1200. Por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta conducida por un menor de 16 años colisionó con una bicicleta en la que circulaba una mujer. Como consecuencia del impacto, la ciclista debió ser trasladada de urgencia al nosocomio local para recibir asistencia médica.

Debido a la participación del adolescente, se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de Lesiones Culposas, con intervención directa de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven, que coordinará las pericias para determinar las responsabilidades del siniestro.

Por otro lado, se produjo un segundo choque en la intersección de las calles. En esa esquina colisionaron una, resultando el conductor del rodado menor con

A pesar de las heridas, el motociclista desistió de la intervención policial y las partes involucradas optaron por resolver el conflicto de manera privada a través de sus respectivos seguros, limitando el incidente a un reclamo por daños materiales.



