Dos siniestros viales dejaron personas heridas y motivaron intervención policial

La Libertad Avanza impulsa el apoyo del HCD a un proyecto para agilizar los desalojos por usurpación
La Libertad Avanza impulsa el apoyo del HCD a un proyecto para agilizar los desalojos por usurpación
El bloque de concejales de La Libertad Avanza en San Pedro, integrado por Joaquín Gonzalez y Melina Panatteri , presentó un proyecto de resolución ante el Honorable Concejo Deliberante para respaldar una reforma al Código Procesal Penal bonaerense que busca acelerar la restitución de inmuebles usurpados. La iniciativa local, ingresada bajo el expediente 5699/26 , apunta a brindar apoyo institucional al proyecto de ley impulsado por la senadora provincial Florencia Arietto en la Legislatura bonaerense. La propuesta legislativa central propone modificar el artículo 231 bis de la Ley 11.922 , con el objetivo de reducir la incertidumbre jurídica y proteger el derecho constitucional a la propiedad privada .