Tauber: "La universidad no está para resolver sus propios problemas, está para ayudar a resolver los problemas del país" (Video)

 El vicepresidente académico de la Universidad Nacional de La Plata , Fernando Tauber, quien fue elegido por unanimidad como presidente de la casa de estudios durante la Asamblea Universitaria realizada el sábado, detalló el trabajo que se viene realizando y los objetivos a futuro.  El sampedrino recibió el respaldo de los 270 delegados presentes, e iniciará su tercer mandato al frente de la institución, que se extenderá hasta 2030.  En declaraciones al programa  Equipo de Radio , el dirigente universitario trazó un panorama de los principales desafíos y proyectos que encarará la universidad en esta nueva etapa. Además, se refirió al desarrollo del satélite Atenea (seleccionado por la NASA para acompañar al Artemis II), la construcción de viviendas para estudiantes, la producción de vacunas y la planta de alimentos deshidratados para sectores vulnerables de la población. 

Dos policías heridos y detenidos tras los incidentes por un incendio de vivienda


 Un violento episodio se produjo tras el incendio de una vivienda precaria ubicada en calle 82, cuando personal policial que acudió a un llamado de emergencia de Bomberos. 

Como consecuencia de los incidentes, una mujer de 42 años y un joven de 24 fueron aprehendidos y puestos a disposición de la justicia.

El hecho se inició a raíz de una alerta recibida a través del servicio 911 que advertía sobre un foco ígneo en una finca habitada por una mujer de 32 años. Al arribar al lugar, los efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) constataron que la construcción estaba completamente envuelta en llamas.

Mientras el personal policial realizaba las tareas de resguardo y control del área, la situación escaló repentinamente cuando un grupo de personas se hizo presente en la escena. Según el reporte oficial, una mujer de 42 años arrojó una piedra que impactó en la cabeza de uno de los oficiales, causándole una lesión de carácter leve.

En medio del tumulto, el mismo efectivo fue blanco de una nueva agresión por parte de otros sujetos, resultando con una mordedura en una de sus piernas. Posteriormente, el joven de 24 años, acompañado por otros dos individuos que lograron darse a la fuga, arrojó al suelo al agente y lo golpeó, provocándole escoriaciones en sus manos antes de ser reducido por el resto del personal actuante.

Tras lograr controlar la situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de la mujer y el masculino involucrados en las agresiones. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro, a cargo del caso, dispuso la imputación de ambos por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves e incendio, quedando ambos sujetos a disposición del Poder Judicial.