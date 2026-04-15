Dos policías heridos y detenidos tras los incidentes por un incendio de vivienda

Un violento episodio se produjo tras el incendio de una vivienda precaria ubicada en calle 82, cuando personal policial que acudió a un llamado de emergencia de Bomberos.

Como consecuencia de los incidentes, una mujer de 42 años y un joven de 24 fueron aprehendidos y puestos a disposición de la justicia.

El hecho se inició a raíz de una alerta recibida a través del servicio 911 que advertía sobre un foco ígneo en una finca habitada por una mujer de 32 años. Al arribar al lugar, los efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) constataron que la construcción estaba completamente envuelta en llamas.

Mientras el personal policial realizaba las tareas de resguardo y control del área, la situación escaló repentinamente cuando un grupo de personas se hizo presente en la escena. Según el reporte oficial, una mujer de 42 años arrojó una piedra que impactó en la cabeza de uno de los oficiales, causándole una lesión de carácter leve.

En medio del tumulto, el mismo efectivo fue blanco de una nueva agresión por parte de otros sujetos, resultando con una mordedura en una de sus piernas. Posteriormente, el joven de 24 años, acompañado por otros dos individuos que lograron darse a la fuga, arrojó al suelo al agente y lo golpeó, provocándole escoriaciones en sus manos antes de ser reducido por el resto del personal actuante.

Tras lograr controlar la situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de la mujer y el masculino involucrados en las agresiones. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro, a cargo del caso, dispuso la imputación de ambos por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves e incendio, quedando ambos sujetos a disposición del Poder Judicial.