Dos motociclistas resultaron heridos tras un choque

Dos motociclistas resultaron lesionados este lunes tras protagonizar un choque en la intersección de las calles Joaquín V. González y Libertad, en un siniestro que motivó la intervención del personal de la Estación de Policía Comunal (EPC).

El hecho involucró a una motocicleta Corven 110 cc de color azul, conducida por un hombre de 48 años, y una motocicleta Guerrero 110 cc, guiada por un joven de 17 años.

A raíz del impacto, el conductor mayor de edad debió ser trasladado de urgencia hacia el hospital local, donde los facultativos médicos constataron que presentaba lesiones de carácter leve.

Las actuaciones correspondientes quedaron bajo la órbita de la Fiscalía del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás, que supervisa las diligencias para determinar las causas del accidente.