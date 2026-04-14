Dos motociclistas resultaron heridos tras un choque

Un adolescente de 14 años fue interceptado en Río Tala mientras circulaba a bordo de una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo desde hace más de una década, en el marco de las recorridas preventivas que realiza el personal del Destacamento local. El procedimiento tuvo lugar en calle Garay al 180, donde los efectivos policiales identificaron una Motomel 150 cc de color bordo, la cual no poseía dominio colocado. Al verificar el número de chasis y motor en la base de datos, el sistema arrojó que el rodado contaba con un pedido de secuestro activo con fecha del 25 de febrero de 2015, solicitado por la fiscalía local tras una denuncia formulada por una mujer.
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Dos motociclistas resultaron lesionados este lunes tras protagonizar un choque en la intersección de las calles Joaquín V. González y Libertad, en un siniestro que motivó la intervención del personal de la Estación de Policía Comunal (EPC).
El hecho involucró a una motocicleta Corven 110 cc de color azul, conducida por un hombre de 48 años, y una motocicleta Guerrero 110 cc, guiada por un joven de 17 años.
A raíz del impacto, el conductor mayor de edad debió ser trasladado de urgencia hacia el hospital local, donde los facultativos médicos constataron que presentaba lesiones de carácter leve.
Las actuaciones correspondientes quedaron bajo la órbita de la Fiscalía del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás, que supervisa las diligencias para determinar las causas del accidente.
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