Dos heridos leves tras el vuelco de una camioneta en la Ruta 9 a la altura de Río Tala

Un accidente vial se registró ayer en el kilómetro 151 de la Ruta Nacional 9, cuando una camioneta perteneciente a una empresa de servicios volcó tras perder el control debido a la acumulación de agua sobre la calzada.

El siniestro ocurrió en el carril que circula en sentido Rosario - Buenos Aires. Al arribar al lugar, el personal del Destacamento de Río Tala constató que una Toyota Hilux de la firma Tecmaco, conducida por un hombre de 67 años, se despistó como consecuencia de un "espejo de agua" presente en la ruta.

Según informaron fuentes policiales, el conductor viajaba acompañado por otro hombre de 51 años. Tras perder la estabilidad del vehículo sin la intervención de terceros, el rodado terminó volcando fuera de la cinta asfáltica, por lo que el tránsito en la zona no se vio obstaculizado y fluye con normalidad.

Ambos ocupantes fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Municipal de San Pedro. Los primeros informes médicos indicaron que sufrieron lesiones de carácter leve y se encuentran fuera de peligro.

En el hecho interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 del Departamento Judicial de San Nicolás, bajo la carátula de lesiones culposas.