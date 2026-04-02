Dos detenidos tras una serie de allanamientos por un hecho de privación ilegítima de la libertad y amenazas

Dos hombres de 22 y 26 años fueron detenidos tras una serie de allanamientos vinculados a una causa por privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas agravadas por el uso de armas.

La investigación se inició de oficio el pasado 20 de marzo, cuando personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) asistió a una víctima en las inmediaciones de la calle Lucio Mansilla y el acceso al Camino Real, en el Paraje El Espinillo. Según la denuncia, el hombre presentaba lesiones visibles y relató que varios sujetos irrumpieron en su domicilio, lo golpearon y, mediante intimidación con armas de fuego, lo obligaron a subir a un automóvil. Durante el cautiverio, los agresores le exigieron la restitución de un teléfono celular que supuestamente la víctima habría sustraído.

A partir de las tareas de campo desplegadas por el Gabinete de Tácticas Operativas (GTO) y la Sub DDI local, que incluyeron la recepción de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal y de vecinos, se logró identificar a los presuntos autores y los vehículos involucrados.

Con las pruebas recolectadas, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 solicitó tres órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías en turno, las cuales fueron ejecutadas en la madrugada de hoy en domicilios ubicados en Rafael Obligado al 2900, Combate de Obligado al 800 y Benefactora Sampedrina al 500.

Como resultado de los operativos, en la vivienda de la calle Combate de Obligado se procedió a la detención de un joven de 26 años. En el lugar, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares, prendas de vestir que coinciden con las visualizadas en los registros fílmicos del día del hecho y un automóvil Toyota Corolla color blanco, señalado como el vehículo utilizado para el traslado de la víctima.

En tanto, en el procedimiento realizado en Benefactora Sampedrina al 500, se detuvo a un segundo sospechoso de 22 años. Ambos sujetos fueron trasladados a la sede de la EPC local y quedaron a disposición de la justicia bajo la notificación del Artículo 60 del Código Procesal Penal bonaerense. Se espera que durante la mañana de hoy sean conducidos a sede judicial para prestar declaración indagatoria.