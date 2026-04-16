Dos detenidos tras robar en una panadería y llevarse aberturas de una casa

Dos hombres de 24 y 29 años fueron detenidos este jueves tras un operativo policial desarrollado en las inmediaciones de las calles Dávila y Sargento Selada, luego de haber ingresado a un comercio del rubro panadería ubicado en calle Bozzano al 200. Los sospechosos fueron interceptados por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) tras el rápido accionar de los efectivos ante la alerta del hecho delictivo.

Según informaron fuentes policiales, los aprehendidos habían logrado acceder al local comercial tras dañar el portón de entrada. Del interior del comercio, sustrajeron una caja registradora, una balanza, varias canastas con panificados y prepizzas.

Al momento de la detención, los agentes procedieron al secuestro de los elementos robados, entre ellos la balanza, las canastas de mimbre y diversos productos de panificación. Asimismo, se incautaron aberturas varias que se encontraban en poder de los sujetos, las cuales, según se presume, habrían sido sustraídas momentos antes de otro domicilio de la zona.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 tomó intervención en el caso, que fue caratulado como tentativa de robo. Desde la fiscalía se dispuso la notificación de la formación de causa para ambos individuos, quienes deberán permanecer alojados en dependencia policial a disposición de la justicia.