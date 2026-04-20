Dos detenidos por generar disturbios en estado de ebriedad

Dos hombres fueron aprehendidos en las últimas horas en distintos puntos de la ciudad tras protagonizar disturbios en la vía pública mientras se encontraban en estado de ebriedad, según informaron fuentes policiales.

El primero de los hechos ocurrió en la calle Bartolomé Mitre al 1970. En ese lugar, un hombre de 42 años se presentó en la sede policial en evidente estado de intoxicación alcohólica. Según el reporte oficial, el sujeto comenzó a generar disturbios y alterar el orden dentro de la dependencia, por lo que el personal procedió de inmediato a su aprehensión.

Por otra parte, efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) intervinieron en un segundo episodio registrado en la intersección de las calles Manuel Iglesias y Dávila. Allí, un joven de 26 años fue interceptado mientras provocaba desórdenes en la vía pública, también bajo los efectos del alcohol.

En ambos casos se labraron actuaciones por infracción a los artículos correspondientes del Código de Faltas provincial. Los dos aprehendidos quedaron a disposición del Juzgado de Paz local, organismo que interviene en las diligencias legales de rigor.