Dos aprehendidos tras robar elementos de una obra en construcción

Dos hombres de 24 y 31 años fueron aprehendidos luego de ser sorprendidos tras cometer un robo en una propiedad en construcción.

El procedimiento se desarrolló este miércoles, cuando personal de la comisaría local que realizaba recorridas preventivas recibió un alerta ciudadana sobre un ilícito en proceso en la calle Hermano Indio al 1600. Al arribar al lugar, los efectivos lograron la inmediata aprehensión del primero de los sospechosos, de 24 años.

En tanto, el segundo involucrado, un hombre de 31 años, intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por la policía en la intersección de las calles Cruz Roja y Alvarado. Al momento de la requisa, se hallaron en su poder diversos elementos que habían sido sustraídos momentos antes tras violentar el portón de acceso de un local en construcción, propiedad de un vecino de 41 años.

En el caso tomó intervención la fiscalía local en turno, la cual dispuso la restitución de los objetos robados a su legítimo dueño. Respecto a los aprehendidos, la justicia ordenó la notificación de la formación de la causa por el delito de robo y su posterior soltura, de acuerdo a las directivas legales vigentes.