Rumbo a LA28: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani conquistaron la medalla de plata en el Trofeo Princesa Sofía

  La regatista sampedrina Eugenia Bosco y su compañero de equipo , Mateo Majdalan i, volvieron a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía , disputado en aguas españolas. Los medallistas olímpicos de París 2024 ratificaron su vigencia en la elite del yachting mundial tras completar una semana de alta exigencia competitiva en la primera prueba de las World Sailing Series, marcando el inicio del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con un total de 29.2 puntos netos, la dupla argentina se ubicó como escolta de los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, quienes se quedaron con el oro tras sumar 20 unidades.

Dos aprehendidos tras robar elementos de una obra en construcción


 Dos hombres de 24 y 31 años fueron aprehendidos luego de ser sorprendidos tras cometer un robo en una propiedad en construcción.

El procedimiento se desarrolló este miércoles, cuando personal de la comisaría local que realizaba recorridas preventivas recibió un alerta ciudadana sobre un ilícito en proceso en la calle Hermano Indio al 1600. Al arribar al lugar, los efectivos lograron la inmediata aprehensión del primero de los sospechosos, de 24 años.

En tanto, el segundo involucrado, un hombre de 31 años, intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por la policía en la intersección de las calles Cruz Roja y Alvarado. Al momento de la requisa, se hallaron en su poder diversos elementos que habían sido sustraídos momentos antes tras violentar el portón de acceso de un local en construcción, propiedad de un vecino de 41 años.

En el caso tomó intervención la fiscalía local en turno, la cual dispuso la restitución de los objetos robados a su legítimo dueño. Respecto a los aprehendidos, la justicia ordenó la notificación de la formación de la causa por el delito de robo y su posterior soltura, de acuerdo a las directivas legales vigentes.