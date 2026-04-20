Docentes y estatales movilizan frente a ANSES reclamando la devolución de fondos que corresponden al IPS

La medida

de fuerza que se replica en todo el territorio bonaerense, tiene como reclamo central la

Los convocantes informaron que la movilización tiene como objetivo la "defensa irrestricta de la caja provincial y de un sistema previsional público, solidario y de reparto". En ese sentido, los representantes sindicales advirtieron sobre la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza si no se obtienen respuestas favorables.

La protesta cuenta con la participación de todo el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), pero en San Pedro adhirieron CICOP, ATE y el Sindicato de Municipales, cuyos aportes también van al IPS.

En su convocatoria oficial, el frente gremial exigió que el organismo nacional transfiera los recursos que pertenecen a los trabajadores de la educación de la provincia.

De acuerdo a estimaciones del gobierno bonaerense, la deuda del organismo nacional con el provincial asciende a los 2,2 billones de pesos. El conflicto se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde está prevista para mañana la realización de una segunda audiencia entre las partes.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, participará de la reunión de mañana con la expectativa de lograr un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución por parte de las autoridades nacionales.

Con esta movilización coordinada en los 135 distritos, los gremios docentes buscan ejercer presión política y social antes de la instancia judicial, reafirmando la preocupación por la sustentabilidad financiera de la caja jubilatoria propia de los estatales bonaerenses.