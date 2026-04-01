Rumbo a LA28: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani conquistaron la medalla de plata en el Trofeo Princesa Sofía

  La regatista sampedrina Eugenia Bosco y su compañero de equipo , Mateo Majdalan i, volvieron a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía , disputado en aguas españolas. Los medallistas olímpicos de París 2024 ratificaron su vigencia en la elite del yachting mundial tras completar una semana de alta exigencia competitiva en la primera prueba de las World Sailing Series, marcando el inicio del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con un total de 29.2 puntos netos, la dupla argentina se ubicó como escolta de los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, quienes se quedaron con el oro tras sumar 20 unidades.

Distintos actos para conmemorar los 44 años del inicio de la Guerra de Malvinas


San Pedro recuerda con distintos actos un nuevo aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas. A 44 años del desembarco argentino en las islas, la Asociación de Veteranos de San Pedro convocó a un homenaje para recordar a los héroes caídos durante el conflicto. Desde las 9 horas, ex combatientes, vecinos, familiares y representantes institucionales se reunirán en el monumento ubicado en la plazoleta Ejército de Los Andes para honrar a Mateo Sbert, Sergio Magliotti y los otros 647 soldados que entregaron su vida. 

La Municipalidad de San Pedro, por su parte, citaron a otro acto que tendrá lugar en el mismo lugar, a las 10:30 horas. Tal como sucedió en 2024 y 2025, la Asociación de Veteranos de Guerra no coincidirá con la conmemoración oficial, en disconformidad con el reconocimiento realizado en octubre de 2023 a los soldados y conscriptos que estuvieron en el continente durante la guerra, a quienes las autoridades denominaron "héroes continentales". 

Por su parte, quienes estuvieron bajo bandera en el transcurso del conflicto vienen reclamando que se los incluya en los padrones de veteranía e incluso realizaron una reunión de alcance nacional en San Pedro el 26 de marzo. Este miércoles respondieron a la convocatoria abierta realizada por los Jubilados Autoconvocados y estuvieron presentes en la plaza Belgrano.