Distintos actos para conmemorar los 44 años del inicio de la Guerra de Malvinas

San Pedro recuerda con distintos actos un nuevo aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas. A 44 años del desembarco argentino en las islas, la Asociación de Veteranos de San Pedro convocó a un homenaje para recordar a los héroes caídos durante el conflicto. Desde las 9 horas, ex combatientes, vecinos, familiares y representantes institucionales se reunirán en el monumento ubicado en la plazoleta Ejército de Los Andes para honrar a Mateo Sbert, Sergio Magliotti y los otros 647 soldados que entregaron su vida.

La Municipalidad de San Pedro, por su parte, citaron a otro acto que tendrá lugar en el mismo lugar, a las 10:30 horas. Tal como sucedió en 2024 y 2025, la Asociación de Veteranos de Guerra no coincidirá con la conmemoración oficial, en disconformidad con el reconocimiento realizado en octubre de 2023 a los soldados y conscriptos que estuvieron en el continente durante la guerra, a quienes las autoridades denominaron "héroes continentales".

Por su parte, quienes estuvieron bajo bandera en el transcurso del conflicto vienen reclamando que se los incluya en los padrones de veteranía e incluso realizaron una reunión de alcance nacional en San Pedro el 26 de marzo. Este miércoles respondieron a la convocatoria abierta realizada por los Jubilados Autoconvocados y estuvieron presentes en la plaza Belgrano.