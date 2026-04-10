Detuvieron a un hombre con una pistola 9 milímetros tras una persecución policial

​El episodio comenzó cuando el sujeto circulaba a bordo de una motocicleta marca Honda modelo CG 150 Titan de color negro por la intersección de las calles L. Mansilla y 11 de Septiembre. Ante la voz de alto impartida por los efectivos policiales, el motociclista hizo caso omiso y emprendió una fuga a alta velocidad.

​Tras un operativo de seguimiento, el individuo fue interceptado y aprehendido finalmente en las inmediaciones de las calles Molina y Zanuccoli. Al realizar el palpado preventivo de rigor, los agentes hallaron entre sus prendas una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, la cual contaba con un cargador y cinco proyectiles intactos. Según informaron fuentes policiales, el arma presentaba la numeración limada.

​El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 11, desde donde se dispuso la detención del sujeto y el inicio de actuaciones judiciales caratuladas como tenencia y portación ilegal de arma de fuego de guerra.

​En forma paralela, tomó intervención el área de Tránsito municipal, que procedió al secuestro del motovehículo por falta de documentación obligatoria. El rodado quedó a disposición del Juzgado de Faltas local para continuar con los trámites administrativos correspondientes.

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro detuvo este viernes a un hombre de 32 años tras una breve persecución que concluyó con el secuestro de un arma de fuego de guerra con su numeración suprimida.