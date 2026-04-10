Detuvieron a un hombre con una pistola 9 milímetros tras una persecución policial

Una mujer de 25 años resultó con lesiones de carácter leve tras protagonizar un siniestro vial este viernes en el cruce de la avenida Sarmiento y la calle Libertad. El hecho ocurrió cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Corven Energy de color blanca, conducida por la joven, y una camioneta Iveco tipo furgón, también de color blanco, al mando de un hombre de 66 años. Tras el impacto, personal policial se constituyó de inmediato en el lugar para asistir a los involucrados y preservar la escena. La conductora del rodado menor debió ser asistida por una unidad del servicio de emergencias 107 y trasladada al nosocomio local, donde los facultativos médicos constataron que presentaba lesiones de carácter leve. La causa se encuentra bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 11, que trabaja para determinar la mecánica exacta del accidente.
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El episodio comenzó cuando el sujeto circulaba a bordo de una motocicleta marca Honda modelo CG 150 Titan de color negro por la intersección de las calles L. Mansilla y 11 de Septiembre. Ante la voz de alto impartida por los efectivos policiales, el motociclista hizo caso omiso y emprendió una fuga a alta velocidad.
Tras un operativo de seguimiento, el individuo fue interceptado y aprehendido finalmente en las inmediaciones de las calles Molina y Zanuccoli. Al realizar el palpado preventivo de rigor, los agentes hallaron entre sus prendas una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, la cual contaba con un cargador y cinco proyectiles intactos. Según informaron fuentes policiales, el arma presentaba la numeración limada.
El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 11, desde donde se dispuso la detención del sujeto y el inicio de actuaciones judiciales caratuladas como tenencia y portación ilegal de arma de fuego de guerra.
En forma paralela, tomó intervención el área de Tránsito municipal, que procedió al secuestro del motovehículo por falta de documentación obligatoria. El rodado quedó a disposición del Juzgado de Faltas local para continuar con los trámites administrativos correspondientes.
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