Una mujer resultó herida tras un choque entre una motocicleta y una camioneta

Una mujer de 25 años resultó con lesiones de carácter leve tras protagonizar un siniestro vial este viernes en el cruce de la avenida Sarmiento y la calle Libertad. ​El hecho ocurrió cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Corven Energy de color blanca, conducida por la joven, y una camioneta Iveco tipo furgón, también de color blanco, al mando de un hombre de 66 años. ​Tras el impacto, personal policial se constituyó de inmediato en el lugar para asistir a los involucrados y preservar la escena. La conductora del rodado menor debió ser asistida por una unidad del servicio de emergencias 107 y trasladada al nosocomio local, donde los facultativos médicos constataron que presentaba lesiones de carácter leve. ​La causa se encuentra bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 11, que trabaja para determinar la mecánica exacta del accidente.

Detuvieron a un hombre con una pistola 9 milímetros tras una persecución policial

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro detuvo este viernes a un hombre de 32 años tras una breve persecución que concluyó con el secuestro de un arma de fuego de guerra con su numeración suprimida.
​El episodio comenzó cuando el sujeto circulaba a bordo de una motocicleta marca Honda modelo CG 150 Titan de color negro por la intersección de las calles L. Mansilla y 11 de Septiembre. Ante la voz de alto impartida por los efectivos policiales, el motociclista hizo caso omiso y emprendió una fuga a alta velocidad.
​Tras un operativo de seguimiento, el individuo fue interceptado y aprehendido finalmente en las inmediaciones de las calles Molina y Zanuccoli. Al realizar el palpado preventivo de rigor, los agentes hallaron entre sus prendas una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, la cual contaba con un cargador y cinco proyectiles intactos. Según informaron fuentes policiales, el arma presentaba la numeración limada.
​El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 11, desde donde se dispuso la detención del sujeto y el inicio de actuaciones judiciales caratuladas como tenencia y portación ilegal de arma de fuego de guerra.
​En forma paralela, tomó intervención el área de Tránsito municipal, que procedió al secuestro del motovehículo por falta de documentación obligatoria. El rodado quedó a disposición del Juzgado de Faltas local para continuar con los trámites administrativos correspondientes.