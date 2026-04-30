Detuvieron a los autores del robo en una tienda de la avenida Sarmiento

Dos hombres fueron aprehendidos por personal policial tras un robo perpetrado en un comercio de indumentaria ubicado en la avenida Sarmiento al 950, donde también se registraron incidentes por resistencia a la autoridad.

El operativo se inició a raíz de un llamado al 911 que alertó sobre un hecho delictivo en una tienda propiedad de una mujer de 36 años. La damnificada detalló que, tras visualizar las cámaras de seguridad internas, constató que dos sujetos habían sustraído diversas prendas de vestir luego de ejercer violencia en el local.

A partir de las tareas investigativas y el análisis del material fílmico, los efectivos lograron identificar y aprehender a un hombre de 27 años y a otro de 37. Durante el procedimiento, este último se tornó hostil hacia el personal policial con el fin de entorpecer el accionar de los uniformados.

En el marco de la intervención, la policía también logró secuestrar una bolsa con varias prendas deportivas que había sido descartada por un tercer individuo que emprendió la fuga.

La fiscalía local tomó intervención en el caso, disponiendo la notificación de la causa para los involucrados. El hombre aprehendido quedó alojado en el sector de calabozos a la espera de su primera remisión, mientras que se ordenó la restitución de los elementos secuestrados a su propietaria.



