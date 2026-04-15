Detienen a un joven de 18 años por circular en una moto robada

Tauber: "La universidad no está para resolver sus propios problemas, está para ayudar a resolver los problemas del país" (Video)
Tauber: "La universidad no está para resolver sus propios problemas, está para ayudar a resolver los problemas del país" (Video)
El vicepresidente académico de la Universidad Nacional de La Plata , Fernando Tauber, quien fue elegido por unanimidad como presidente de la casa de estudios durante la Asamblea Universitaria realizada el sábado, detalló el trabajo que se viene realizando y los objetivos a futuro. El sampedrino recibió el respaldo de los 270 delegados presentes, e iniciará su tercer mandato al frente de la institución, que se extenderá hasta 2030. En declaraciones al programa Equipo de Radio , el dirigente universitario trazó un panorama de los principales desafíos y proyectos que encarará la universidad en esta nueva etapa. Además, se refirió al desarrollo del satélite Atenea (seleccionado por la NASA para acompañar al Artemis II), la construcción de viviendas para estudiantes, la producción de vacunas y la planta de alimentos deshidratados para sectores vulnerables de la población.