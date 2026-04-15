Tauber: "La universidad no está para resolver sus propios problemas, está para ayudar a resolver los problemas del país" (Video)

 El vicepresidente académico de la Universidad Nacional de La Plata , Fernando Tauber, quien fue elegido por unanimidad como presidente de la casa de estudios durante la Asamblea Universitaria realizada el sábado, detalló el trabajo que se viene realizando y los objetivos a futuro.  El sampedrino recibió el respaldo de los 270 delegados presentes, e iniciará su tercer mandato al frente de la institución, que se extenderá hasta 2030.  En declaraciones al programa  Equipo de Radio , el dirigente universitario trazó un panorama de los principales desafíos y proyectos que encarará la universidad en esta nueva etapa. Además, se refirió al desarrollo del satélite Atenea (seleccionado por la NASA para acompañar al Artemis II), la construcción de viviendas para estudiantes, la producción de vacunas y la planta de alimentos deshidratados para sectores vulnerables de la población. 

Detienen a un joven de 18 años por circular en una moto robada


Un joven de 18 años fue aprehendido ayer por la tarde por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro, tras ser sorprendido circulando a bordo de una motocicleta que contaba con pedido de secuestro activo por robo. La detención se produjo luego de que una alerta a la línea de emergencias 911 advirtiera sobre la presencia de un sospechoso en la zona de Boulevard Moreno al 1800.

Al arribar al lugar indicado, los efectivos policiales identificaron al individuo, cuya vestimenta coincidía con las características difundidas previamente en redes sociales por los damnificados. Al interceptar al joven, los agentes constataron que se desplazaba en un rodado de 150 cc que había sido sustraído el pasado 13 de abril en un hecho ocurrido sobre calle Mitre al 200, propiedad de un hombre de 21 años.


Tras confirmar la procedencia ilícita del vehículo, la policía procedió al secuestro de la unidad. El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro, bajo la imputación del delito de encubrimiento.