Detienen a un joven de 18 años por circular en una moto robada

Un joven de 18 años fue aprehendido ayer por la tarde por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro, tras ser sorprendido circulando a bordo de una motocicleta que contaba con pedido de secuestro activo por robo. La detención se produjo luego de que una alerta a la línea de emergencias 911 advirtiera sobre la presencia de un sospechoso en la zona de Boulevard Moreno al 1800.

Al arribar al lugar indicado, los efectivos policiales identificaron al individuo, cuya vestimenta coincidía con las características difundidas previamente en redes sociales por los damnificados. Al interceptar al joven, los agentes constataron que se desplazaba en un rodado de 150 cc que había sido sustraído el pasado 13 de abril en un hecho ocurrido sobre calle Mitre al 200, propiedad de un hombre de 21 años.

Tras confirmar la procedencia ilícita del vehículo, la policía procedió al secuestro de la unidad. El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro, bajo la imputación del delito de encubrimiento.