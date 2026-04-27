Detienen a un hombre de 44 años en una investigación por abuso sexual

Un hombre de 44 años vinculado a una causa por delitos contra la integridad sexual fue detenido esta tarde.

Del operativo participaron efectivos de la Estación de Policía Comunal local, en conjunto con la Sub DDI y la Comisaría de la Mujer y la Familia.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18:00 en las inmediaciones de la intersección de las calles Combate de Obligado y Casella. Según informaron fuentes policiales, la medida se dio en cumplimiento de una orden de allanamiento y detención librada en el marco de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) bajo la carátula de Abuso Sexual.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nro. 7 del Departamento Judicial local. Tras cumplimentar las diligencias de rigor en el lugar de la aprehensión, el sujeto fue trasladado a la Comisaría de San Pedro, donde permanece alojado en el sector de calabozos.

Se espera que el detenido sea trasladado a sede fiscal en la jornada de mañana para prestar declaración indagatoria, conforme a las directivas dispuestas por las autoridades judiciales intervinientes.