Acuerdo Vecinal pide a la Anses informes detallados sobre los despidos en el distrito

  Los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández, del bloque Acuerdo Vecinal, presentaron este martes ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro un proyecto de comunicación dirigido a la oficina local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para requerir estadísticas precisas sobre la pérdida de puestos de trabajo en el partido. La iniciativa surge ante la "creciente preocupación social" por el aumento del desempleo y la precarización laboral registrada en los últimos años. Según los fundamentos del proyecto, si bien el Departamento Ejecutivo municipal remitió informes sobre el funcionamiento de la Oficina de Empleo, los ediles consideran que dicha información es "insuficiente" para construir un diagnóstico integral del mercado de trabajo local.

Detienen en Río Tala a un hombre buscado por comercialización de estupefacientes

 


Efectivos policiales del Destacamento de Río Tala hicieron efectiva hoy la detención de un hombre de 52 años, quien contaba con un pedido de captura activo en una causa por comercialización de estupefacientes.

El operativo se llevó a cabo en horas de la tarde sobre la calle Güemes, en la mencionada localidad del partido de San Pedro. Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se dio en cumplimiento de una orden de detención emanada por el Juzgado de Ejecución de Pena del Departamento Judicial de San Nicolás.

La medida judicial se vincula a una causa caratulada como infracción a la Ley 23.737, específicamente por el delito de comercialización de sustancias ilícitas. Tras ser interceptado en la vía pública, el sujeto fue trasladado a la dependencia correspondiente sin que se registraran incidentes.

Actualmente, el detenido se encuentra alojado en la Comisaría local a disposición de los magistrados intervinientes. Allí permanecerá a la espera de que se le asigne el cupo correspondiente en una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Bonaerense para el cumplimiento de la pena.