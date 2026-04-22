Detienen al autor de un robo denunciado el domingo

Preocupación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sobre docentes en clases y administrado por adolescentes
Preocupación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sobre docentes en clases y administrado por adolescentes
El Equipo de Conducción de la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 4 de San Pedro emitió un comunicado urgente dirigido a las familias de su comunidad educativa tras detectar la existencia de un grupo de mensajería que involucra a parte de su alumnado. En el mismo, se habrían difundido contenidos que vulneran la privacidad de los trabajadores de la educación y podrían representar riesgos para los menores. Desde la institución informaron que están "en conocimiento de la existencia de un grupo de WhatsApp, cuyos administradores son dos adolescentes de nuestra ciudad y del cual forman parte muchos estudiantes de nuestra institución" . Según detallaron las autoridades, la preocupación central radica en que en dicho espacio virtual "se han publicado videos de docentes en clase, stickers de los mismos y otras cuestiones que nos preocupan e implicarían un riesgo potencial tanto para quienes forman parte del grupo como para terceros" .