Detienen al autor de un robo denunciado el domingo

Efectivos delde la Estación de Policía Comunal San Pedro, en un trabajo conjunto con la, llevaron adelante un allanamiento en el marco de una investigación por un robo ocurrido el pasado domingo 19. El operativo se concretó en un domicilio de la calle, donde se lograron secuestrar elementos clave para el avance de la causa.

La orden de registro fue librada por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Ricardo Prati, del Departamento Judicial de San Nicolás. Según informaron fuentes policiales, en el lugar se incautó una caja plástica de color negro y diversas prendas de vestir, las cuales coincidirían con las utilizadas por el delincuente al momento de cometer el ilícito.

Como resultado del procedimiento, se procedió a la aprehensión de un hombre de 29 años, señalado como el autor penalmente responsable del hecho. Tras el hallazgo de las pruebas de interés, el personal policial dio intervención a la justicia.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de San Pedro. Desde la fiscalía se dispuso la notificación de la formación de la causa y, posteriormente, se ordenó la libertad del masculino implicado, de acuerdo a las directivas procesales vigentes.