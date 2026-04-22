Preocupación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sobre docentes en clases y administrado por adolescentes

  El Equipo de Conducción de la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 4 de San Pedro emitió un comunicado urgente dirigido a las familias de su comunidad educativa tras detectar la existencia de un grupo de mensajería que involucra a parte de su alumnado. En el mismo, se habrían difundido contenidos que vulneran la privacidad de los trabajadores de la educación y podrían representar riesgos para los menores. Desde la institución informaron que están "en conocimiento de la existencia de un grupo de WhatsApp, cuyos administradores son dos adolescentes de nuestra ciudad y del cual forman parte muchos estudiantes de nuestra institución" . Según detallaron las autoridades, la preocupación central radica en que en dicho espacio virtual "se han publicado videos de docentes en clase, stickers de los mismos y otras cuestiones que nos preocupan e implicarían un riesgo potencial tanto para quienes forman parte del grupo como para terceros" .

Detienen al autor de un robo denunciado el domingo


 Efectivos del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal San Pedro, en un trabajo conjunto con la Sub DDI, llevaron adelante un allanamiento en el marco de una investigación por un robo ocurrido el pasado domingo 19. El operativo se concretó en un domicilio de la calle Liniers al 1200, donde se lograron secuestrar elementos clave para el avance de la causa.

La orden de registro fue librada por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Ricardo Prati, del Departamento Judicial de San Nicolás. Según informaron fuentes policiales, en el lugar se incautó una caja plástica de color negro y diversas prendas de vestir, las cuales coincidirían con las utilizadas por el delincuente al momento de cometer el ilícito.

Como resultado del procedimiento, se procedió a la aprehensión de un hombre de 29 años, señalado como el autor penalmente responsable del hecho. Tras el hallazgo de las pruebas de interés, el personal policial dio intervención a la justicia.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de San Pedro. Desde la fiscalía se dispuso la notificación de la formación de la causa y, posteriormente, se ordenó la libertad del masculino implicado, de acuerdo a las directivas procesales vigentes.