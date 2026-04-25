La Libertad Avanza impulsa el apoyo del HCD a un proyecto para agilizar los desalojos por usurpación

  El bloque de concejales de La Libertad Avanza en San Pedro, integrado por Joaquín Gonzalez y Melina Panatteri , presentó un proyecto de resolución ante el Honorable Concejo Deliberante para respaldar una reforma al Código Procesal Penal bonaerense que busca acelerar la restitución de inmuebles usurpados. La iniciativa local, ingresada bajo el expediente 5699/26 , apunta a brindar apoyo institucional al proyecto de ley impulsado por la senadora provincial Florencia Arietto en la Legislatura bonaerense. La propuesta legislativa central propone modificar el artículo 231 bis de la Ley 11.922 , con el objetivo de reducir la incertidumbre jurídica y proteger el derecho constitucional a la propiedad privada .

Detenidos por transportar postes de quebracho robados en la zona de La Tosquera


 Dos hombres fueron aprehendidos en las últimas horas en el paraje La Tosquera luego de ser interceptados por personal policial mientras trasladaban elementos que habían sido denunciados como robados recientemente.

El procedimiento se realizó en el marco de las recorridas de prevención de delitos rurales y urbanos, cuando los uniformados divisaron a dos sujetos de 27 y 28 años que circulaban en un carro de tracción simple. Al realizar la inspección del vehículo, las autoridades constataron que transportaban varios palos de quebracho.

Tras una rápida verificación de los registros del destacamento local, se determinó que el material coincidía con elementos que habían sido denunciados como sustraídos con anterioridad en la misma dependencia policial. Ante esta situación, se procedió al secuestro de la madera y a la inmediata detención de los sospechosos.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7, bajo la carátula de Encubrimiento. El magistrado interviniente dispuso la notificación del inicio de las actuaciones sumariales y, tras cumplir con los recaudos legales, dictó la posterior libertad de ambos implicados.