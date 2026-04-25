Detenidos por transportar postes de quebracho robados en la zona de La Tosquera

Dos hombres fueron aprehendidos en las últimas horas en el paraje La Tosquera luego de ser interceptados por personal policial mientras trasladaban elementos que habían sido denunciados como robados recientemente.

El procedimiento se realizó en el marco de las recorridas de prevención de delitos rurales y urbanos, cuando los uniformados divisaron a dos sujetos de 27 y 28 años que circulaban en un carro de tracción simple. Al realizar la inspección del vehículo, las autoridades constataron que transportaban varios palos de quebracho.

Tras una rápida verificación de los registros del destacamento local, se determinó que el material coincidía con elementos que habían sido denunciados como sustraídos con anterioridad en la misma dependencia policial. Ante esta situación, se procedió al secuestro de la madera y a la inmediata detención de los sospechosos.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7, bajo la carátula de Encubrimiento. El magistrado interviniente dispuso la notificación del inicio de las actuaciones sumariales y, tras cumplir con los recaudos legales, dictó la posterior libertad de ambos implicados.



