Detenido tras robar una bicicleta en la zona céntrica

Un hombre de 32 años fue aprehendido en las últimas horas por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) y el Grupo Táctico Motorizado, tras ser sorprendido mientras se daba a la fuga con una bicicleta que había sido sustraída momentos antes en la zona céntrica.

El procedimiento tuvo lugar cuando los efectivos policiales, alertados sobre el ilícito, interceptaron al sospechoso mientras circulaba a bordo de una bicicleta de dama estilo inglés, color negro. El rodado había sido denunciado como robado poco antes en la intersección de las calles Rafael Obligado y Carlos Pellegrini, propiedad de una mujer de 31 años.

Tras la aprehensión, el detenido fue trasladado a la dependencia policial y alojado en el sector de calabozos, a la espera de las primeras diligencias judiciales. La fiscalía local tomó intervención en el hecho y dispuso la notificación formal de la causa contra el imputado, mientras se avanzaba con los trámites correspondientes para la restitución del vehículo a su propietaria.