Detenido tras robar una bicicleta en la zona céntrica

Un adolescente de 14 años fue interceptado en Río Tala mientras circulaba a bordo de una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo desde hace más de una década, en el marco de las recorridas preventivas que realiza el personal del Destacamento local. El procedimiento tuvo lugar en calle Garay al 180, donde los efectivos policiales identificaron una Motomel 150 cc de color bordo, la cual no poseía dominio colocado. Al verificar el número de chasis y motor en la base de datos, el sistema arrojó que el rodado contaba con un pedido de secuestro activo con fecha del 25 de febrero de 2015, solicitado por la fiscalía local tras una denuncia formulada por una mujer.
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Un hombre de 32 años fue aprehendido en las últimas horas por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) y el Grupo Táctico Motorizado, tras ser sorprendido mientras se daba a la fuga con una bicicleta que había sido sustraída momentos antes en la zona céntrica.
El procedimiento tuvo lugar cuando los efectivos policiales, alertados sobre el ilícito, interceptaron al sospechoso mientras circulaba a bordo de una bicicleta de dama estilo inglés, color negro. El rodado había sido denunciado como robado poco antes en la intersección de las calles Rafael Obligado y Carlos Pellegrini, propiedad de una mujer de 31 años.
Tras la aprehensión, el detenido fue trasladado a la dependencia policial y alojado en el sector de calabozos, a la espera de las primeras diligencias judiciales. La fiscalía local tomó intervención en el hecho y dispuso la notificación formal de la causa contra el imputado, mientras se avanzaba con los trámites correspondientes para la restitución del vehículo a su propietaria.
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