Destacada participación de las Escuelas Municipales en una intensa agenda deportiva regional y nacional

Las Escuelas Deportivas Municipales de San Pedro redondearon un fin de semana de intensa actividad y resultados destacados en diversas disciplinas, con actuaciones que incluyeron desde encuentros formativos hasta convocatorias a preselecciones provinciales y mejoras en marcas personales de nivel nacional.

En el ámbito del softbol, las jugadoras Natalia y Sofía Arregui dieron un paso fundamental en su proyección deportiva al ser convocadas por la Asociación de Softbol de Buenos Aires. Ambas deportistas participaron de las pruebas de preselección destinadas a conformar los equipos que representarán a la provincia en el próximo torneo nacional. Tras una labor sobresaliente en las evaluaciones, se aguardan novedades para las próximas semanas respecto a su integración definitiva en el plantel bonaerense.

Por su parte, el atletismo sampedrino brilló en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de la mano de Candela Basaldúa. Durante la Copa de Clubes de Mayores, la atleta local logró superar sus propios registros históricos en las dos competencias en las que participó. En los 100 metros llanos cronometró un tiempo de 12 segundos con 88 centésimas, mientras que en los 400 metros llanos alcanzó una marca de 58 segundos con 10 centésimas, consolidando su crecimiento en el plano competitivo.

La disciplina de canotaje también tuvo su espacio de protagonismo mediante un encuentro integrador organizado por la Escuela Municipal que funciona en la Cooperativa Las Canaletas. La jornada contó con la participación de aproximadamente 100 palistas de los clubes Náutico y Pescadores de San Pedro, junto a representantes de Regatas de Baradero. La actividad, que abarcó categorías desde pre-infantiles hasta juniors, concluyó con la entrega de medallas de participación para todos los jóvenes deportistas y un refrigerio compartido.

Finalmente, la delegación de la Escuela Municipal de Tejo sumó un nuevo logro al calendario deportivo local. Los representantes Vanesa y Fabián se adjudicaron el primer puesto en la competencia desarrollada en la localidad de El Jagüel, ratificando el buen presente de la disciplina en los torneos regionales.