Destacada actuación de las Escuelas Municipales en atletismo y softbol

Las Escuelas Deportivas Municipales de San Pedro mantienen una intensa agenda de actividades con destacados resultados en competencias regionales y provinciales. En una jornada que combinó el alto rendimiento con el carácter formativo, el atleta Aaron Mindurry logró la clasificación al Campeonato Nacional U20, mientras que las categorías juveniles de softbol cumplieron una destacada actuación en un encuentro de menores en Presidente Derqui.

En el ámbito del atletismo, el joven Aaron Mindurry sobresalió durante su participación en el Campeonato Provincial U20 realizado en la ciudad de La Plata. El representante sampedrino obtuvo el cuarto lugar a nivel provincial en la prueba de 110 metros con vallas, estableciendo su mejor marca personal con un tiempo de 15"94.

Asimismo, Mindurry alcanzó el tercer puesto en los 400 metros llanos, registrando también su mejor crono histórico con 54"88. Estos desempeños le valieron el pasaje directo al Campeonato Nacional U20, certamen que se disputará los días 9 y 10 de mayo en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, bajo la conducción técnica de sus entrenadores Leonardo Bargues y Lourdes Dalinger.

Por otra parte, el softbol local tuvo protagonismo en el Polideportivo de Presidente Derqui, donde las categorías Sub 12, Sub 16 y Sub 18 participaron de un encuentro de integración y competencia. La jornada arrojó un balance positivo en términos de resultados y aprendizaje para los jóvenes deportistas frente a delegaciones de diversos puntos de la provincia.

En la categoría Sub 16 mixta, el equipo sampedrino se impuso ante Campana por 10 a 3 y cayó en un ajustado cierre frente a Merlo por 8 a 7. La división Sub 12 mixta, en tanto, finalizó invicta tras empatar 6 a 6 con el Colegio Emanuel y obtener victorias consecutivas ante Campana por 9 a 5 y frente a Merlo por 6 a 4. Finalmente, la Sub 18 cerró su participación con un triunfo sobre Pilar por 7 a 4 y una caída ante el representativo de Merlo por 6 a 4.