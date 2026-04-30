Designaron a Fabio Giovanettoni como nuevo Jefe de la Zona 7 de Defensa Civil

El actual Director de Defensa Civil de la Municipalidad de San Pedro, Fabio Giovanettoni, fue designado este miércoles como Jefe de la Zona 7 de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires. La nueva función le otorga la coordinación regional de un área estratégica que comprende los distritos de San Pedro, Baradero, Ramallo, Pergamino, San Nicolás, Arrecifes y Capitán Sarmiento.

La oficialización de su cargo se produjo tras un encuentro de trabajo desarrollado en la Casa de la Provincia de Baradero. De la reunión participaron el Director Provincial Operativo de Defensa Civil, Néstor Guglielmino; la Directora Provincial, Vanesa Miseri; y los titulares de las áreas municipales de Ramallo, Pergamino, Baradero y San Pedro.

A partir de esta designación, Giovanettoni asumirá la responsabilidad de coordinar las reuniones regionales y las tareas preventivas de planificación. Asimismo, tendrá a su cargo el fortalecimiento de la capacitación de las distintas áreas locales de Defensa Civil, con el objetivo de optimizar los protocolos de respuesta y el accionar conjunto frente a situaciones de emergencia en el norte bonaerense.