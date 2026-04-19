Descubren restos de un mesoterio que habitó la región hace más de 500.000 años

El descubrimiento se produjo durante una recorrida de rutina en un predio de la empresa Tosquera San Pedro, perteneciente a la familia Iglesias. En ese sector, el equipo que conduce el Museo Paleontológico local recuperó el segundo y tercer molar superior de un ejemplar, cuyas piezas se encuentran unidas por una matriz de roca calcárea.

El mesoterio era un animal herbívoro con una apariencia similar a la de un carpincho actual, aunque de dimensiones superiores, alcanzando los 2 metros de longitud. Su fisonomía se caracterizaba por extremidades con pezuñas y una dentición especializada: poderosos incisivos para cortar vegetales y molares de sección trilobulada diseñados para machacar el alimento.

La relevancia científica del hallazgo radica en la antigüedad de los sedimentos donde fueron localizadas las piezas. Según explicaron los especialistas del museo, en la zona existieron antiguos pantanos que funcionaron como trampas naturales para diversas especies que se acercaban a beber.

En el ámbito de la paleontología, el mesoterio es considerado un "fósil guía". Al ser una especie que habitó exclusivamente durante la Edad Ensenadense —un período que se extiende entre los 1,8 millones y los 500.000 años atrás—, su presencia permite datar con precisión el estrato geológico en el que se encuentra.

Este nuevo aporte del Grupo Conservacionista permite profundizar el conocimiento sobre la biodiversidad y la configuración del suelo en el norte de la provincia de Buenos Aires durante la prehistoria, reafirmando a San Pedro como un punto de referencia para el estudio de la fauna extinta en la región.