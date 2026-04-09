La Secretaría de Servicios Públicos, anunció la apertura del calendario oficial para la poda del arbolado urbano, que se extenderá desde el 1º de mayo hasta el 31 de agosto. La medida se encuadra en lo establecido por la Ordenanza 3884/85, que regula el mantenimiento de las especies arbóreas en la vía pública para garantizar la preservación del patrimonio forestal de la ciudad. Según informaron las autoridades locales, los vecinos interesados en realizar estas tareas deberán tramitar obligatoriamente una autorización previa. El proceso se inicia con la presentación de una nota formal en la Mesa de Entrada del Palacio Municipal, ubicada en Pellegrini 150. Una vez que la solicitud sea evaluada y aprobada, el permiso definitivo deberá ser retirado en las oficinas de la Secretaría de Servicios Públicos, en calle Arnaldo 150.
Demoran a un joven con antecedentes en el Bajo Cementerio y secuestran herramientas de dudosa procedencia
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Un joven de 19 años fue demorado por efectivos de la Estación de Policía Comunal de San Pedro tras ser interceptado en la zona conocida como el "Bajo Cementerio" con elementos que no pudo acreditar como propios. El procedimiento fue realizado por el Grupo Motorizado de la fuerza durante las tareas de prevención y patrullaje desarrolladas en la tarde de este miércoles.
El personal policial identificó al sujeto, quien según fuentes de la investigación cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad en la zona. Al momento de la requisa, los uniformados hallaron entre sus pertenencias un set de herramientas completo cuya procedencia no pudo ser justificada por el joven.
Ante la sospecha de que los elementos pudieran ser producto de un ilícito reciente, la policía procedió al secuestro preventivo de las herramientas. El material permanece en la sede policial a la espera de que algún vecino damnificado pueda presentarse para realizar el reconocimiento y la correspondiente denuncia.
En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, bajo la órbita de la fiscalía en turno. Las actuaciones judiciales fueron caratuladas preventivamente como "Averiguación de procedencia", mientras se intenta determinar el origen de los objetos incautados y si guardan relación con robos denunciados en las últimas horas en el radio urbano.
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