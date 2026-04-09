Demoran a un joven con antecedentes en el Bajo Cementerio y secuestran herramientas de dudosa procedencia

Un joven de 19 años fue demorado por efectivos de la Estación de Policía Comunal de San Pedro tras ser interceptado en la zona conocida como el "Bajo Cementerio" con elementos que no pudo acreditar como propios. El procedimiento fue realizado por el Grupo Motorizado de la fuerza durante las tareas de prevención y patrullaje desarrolladas en la tarde de este miércoles.

El personal policial identificó al sujeto, quien según fuentes de la investigación cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad en la zona. Al momento de la requisa, los uniformados hallaron entre sus pertenencias un set de herramientas completo cuya procedencia no pudo ser justificada por el joven.

Ante la sospecha de que los elementos pudieran ser producto de un ilícito reciente, la policía procedió al secuestro preventivo de las herramientas. El material permanece en la sede policial a la espera de que algún vecino damnificado pueda presentarse para realizar el reconocimiento y la correspondiente denuncia.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, bajo la órbita de la fiscalía en turno. Las actuaciones judiciales fueron caratuladas preventivamente como "Averiguación de procedencia", mientras se intenta determinar el origen de los objetos incautados y si guardan relación con robos denunciados en las últimas horas en el radio urbano.