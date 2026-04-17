Delincuentes balearon y golpearon con un casco a un empleado de COOPSER en Santa Lucía para robarle la moto

Un empleado de la Cooperativa Eléctrica de San Pedro (COOPSER) fue víctima de un violento asalto en la localidad de Santa Lucía durante la tarde del pasado jueves, hecho que derivó en una investigación policial en curso para dar con los responsables.

El episodio ocurrió sobre la calle Belgrano, a escasas cuadras del acceso principal a la localidad y en las inmediaciones del Club Central Córdoba, cuando la víctima fue interceptada por dos delincuentes que intentaron sustraerle su motocicleta.

Según las primeras informaciones, el trabajador intentó resistirse al robo, lo que desencadenó un forcejeo durante el cual los atacantes le efectuaron un disparo en una de sus piernas. Testigos presenciales del hecho señalaron que los agresores habrían intentado gatillar nuevamente contra la víctima, aunque el arma no logró percutir el proyectil. Tras el disparo, los malvivientes lo golpearon reiteradamente en la cabeza utilizando un casco, para finalmente darse a la fuga.

El delegado municipal de Santa Lucía, Sergio Barrios, se refirió al grave suceso en declaraciones al programa "Equipo de Radio", emitido por La Radio 92.3, donde brindó precisiones sobre el estado de salud del agredido tras mantener contacto con sus familiares.

"Fue a la tardecita noche. Intentaron robar una moto de un empleado de COOPSER, dos malvivientes lo interceptaron e intentaron hurtársela. El chico se defendió, tuvo un intercambio con ellos, que le dispararon en la pierna, según algunos testigos intentaron gatillar otra vez pero no salió el tiro. Pudo salir pero sufrió lesiones porque le pegaron en la cabeza con el casco", relató el funcionario local.

En cuanto al estado de salud del trabajador, Barrios informó que se encuentra fuera de peligro inmediato: "En primer momento hablé con la mamá, estuve en comunicación con Verónica que me atendió el teléfono. Está estable, quedó en observación".

A raíz de este episodio, el delegado municipal difundió un comunicado instando a las autoridades a garantizar la seguridad de los trabajadores y solicitó medidas concretas frente a la inseguridad en la zona. Barrios vinculó además la jornada de labor policial a las dificultades operativas del momento, señalando que los efectivos se encontraban abocados a otro procedimiento relacionado con un intento de suicidio en el cementerio local.

La investigación para identificar y capturar a los autores del asalto avanza con el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de la calle Belgrano, donde se produjo el ataque.